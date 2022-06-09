Türkiye Gazetesi

Kenya, 9 Ağustos'ta yeni devlet başkanını seçecek. Kenya Seçim Komisyonu Başkanı Wafula Chebukati, buna ilişkin düzenlediği basın toplantısında, kayıtlı seçmenlerden 246 bin 465 kişinin ölmüş olduğu bilgisini paylaştı.

Chebukati "226 bin 143 kişinin farklı kimlik kartıyla kayıt olduğunu, 481 bin 711 kişinin de mükerrer kayıt yaptıkları tespit ettik" dedi. 164 bin 269 kişinin de geçersiz kimlik kaydı ile kaydolduğunu açıkladı.

MEVCUT BAŞKAN ADAY DEĞİL

Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto ile muhalif aday Raila Odinga'nın yanında Roots Partisi adayı Prof. George Wajackoyah ile Agona Partisi adayı David Mwaure Waihiga adaylıkları onaylanmıştı. İki dönem devlet başkanlığı görevi yapan Uhuru Kenyatta, bu seçimde aday olamayacak.

Ahmet Özal partisinin alacağı oy oranını açıkladı, iddialı sözler sonrası ekleme yaptı: Seçimden sonra hatırlatın Tek Parti ile siyasete geri dönen Ahmet Özal, partiye büyük ilgi olduğunu ve 2023 seçimlerinde partisinin en az yüzde 25 oy alacağını söyledi. Özal, daha az oy almaları durumunda bu sözlerinin seçimden sonra kendisine hatırlatılmasını da istedi.

Dünyada en güvenli seçimler Türkiye’de Millet İttifakının başlattığı seçim güvenliği tartışmalarına tepki gösteren AK Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, "İddia ediyorum dünyadaki en güvenli seçimler Türkiye’de yapılıyor" dedi.