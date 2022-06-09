Türkiye Gazetesi

Ege Denizi’nde gayri askeri statüde olması gereken adalara asker yerleştiren Yunanistan, bölgeye asker yığmaya devam ediyor. Yunanistan, statüsü belli olmayan adalara da atama yapıyor, iskana açıyor ve adeta işgal ediyor. Türkiye durumu Birleşmiş Milletler’ e gönderdiği mektupla anlatsa da cevap yok. Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atina hükümetine seslenerek “Yunanistan mektuplarımıza adam gibi cevap versin, değilse Ege Adaları'nın egemenliğini tartışmaya açtık, açmaya devam edeceğiz” ifadeleri ile gündem oldu. Uluslararası hukuka uygun olarak hakkını arayan Ankara, sahada da Yunanistan’a cevabını veriyor. Ege Denizi’nde onlarca ülke ve binlerce katılımla nefes kesen Efes 2022 tatbikatı Yunanistan’da endişeyle takip ediliyor.

YUNANİSTAN’IN ADA PROVOKASYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan’a yönelik Tarihten hiç ders almıyor musun? Tarihte neredeydin, şimdi neredesin” sözleri ile Türkiye’yle dans etmemesi gerektiğinin tekrar altını çizdi. Uluslararası anlaşmalara aykırı hareket eden ve Ege’deki adaları silahlandıran Yunanistan’a Türkiye’den sonra bir uyarı da içeriden geldi. Ülkenin önde gelen gazetesi Yunan Kathimerini'nin Genel Yayın Yönetmeni Alexis Papachelas, Yunan televizyonu Skai TV'de Ege'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Papachelas, uluslararası hukukun Türkiye’den yana olduğunu vurguladı. Papachelas, “Türkiye, Birleşmiş Milletler'e başvurabilir. Yunanistan'ın askersizleştirme şartlarını ihlal ettiğini söyleyebilir” dedi.

“İLETİŞİM SAVAŞINDA ELİMİZ ZAYIF”

Yunan gazeteci, Türkiye'nin haklı gerekçeyle askeri gücüne başvurabileceğini de belirterek, "Türkiye bunu yaparsa, adalara deniz ablukası uygulayabilir. Buna hakkı olacaktır. Biz henüz orada değiliz ama Türkiye inşa ediyor" diye konuştu. Türk gazetecilerin baskı kurduğunu ve Yunanistan'ın "iletişim savaşında" elinin zayıf olduğunu belirten Alexis Papachelas, "En büyük sorun iletişim alanında. İletişim savaşında Türk gazeteciler bastırıyor. İddialarını güçlü savunuyorlar. Askeri olarak ise Türkiye ile denk olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

EGE’DE ADA SORUNU

Türkiye ile Yunanistan arasında yıllardır süregelen Ege sorunu bakımından, adalarla ilgili üç uluslararası sözleşme söz konusudur. 1958 Cenevre Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi, 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi ve 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi. Uluslararası anlaşmalara göre Yunan adaları Limni ve Semadirek ile Türk adaları Gökçeada ve Bozcaada. Bu "Boğaz önü" adaları Boğazlarla birlikte, Boğazlar Rejimine ilişkin Lozan Antlaşması'nın 4. maddesiyle askerden arındırıldı. Limni, Sakız, Sisam ve İkarya adlı Yunan adaları. Bunlar Lozan Antlaşması'nın 13. maddesi gereğince ülkelerinde ancak polis ve Jandarma kuvveti bulunabilecek, deniz üssü ve istihkâm kurmanın yasak olduğu adalardır. On İki Adalar, Paris Antlaşması ile İtalya'dan alınıp Yunanistan'a verildi. Antlaşmanın 14. maddesine göre bu adaların üzerinde ancak asayişi sağlayacak kadar kuvvet bulundurulabilir.

Erdoğan’dan Nato’ya sert tepki! Yunanistan’daki üssü hatırlattıp sordu: ABD'nin silah desteği kime karşı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile düzenlenen ortak basın toplantısında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin de konuştu. Erdoğan, "Fransa ve Yunanistan'la yaşadıklarımızı biz bunlarla yaşamak istemiyoruz." diyerek, Yunanistan'a kurulan 9+4 ABD üssünü hatırlatıp, "ABD'nin silah desteği kime karşı?" diye sordu.