Türkiye Gazetesi

ABD’de Jamie Greene-Carlos Pacheco çifti, üç çocuklarını da yanlarına alarak 10 Mayıs’ta New Jersey’deki evlerinden Karayip Denizi’nin güneyindeki Aruba adasına tatile gitti. Aile, bir haftalık tatilden sonra United Airlines hava yolu şirketinin uçağıyla Newark’taki evlerine dönmek istedi. Pacheco’nun anlattıklarına göre otizmli Elijah Kapatos (15) uçakta kontrolünü kaybetti ve bağırıp çağırarak anne ve babasını yumruklamaya başladı. Çocuk tüm çabalara rağmen sakinleştirilemeyince kaptan pilot aileyi uçaktan indirdi. Pacheco, 7 ve 12 yaşlarındaki iki çocuklarını alarak 24 Mayıs’ta ABD’ye dönerken Greene ve oğlu, hiçbir hava yolu şirketinin otizmli çocuğu kabul etmemesi yüzünden 3 hafta boyunca adada mahsur kaldı.

OTİZMLİ ÇOCUĞU UÇAĞA ALMADILAR

Hava ambulansı talebi de kabul edilmeyince Greene'in arkadaşları Facebook’tan yardım çağrısında bulundu. Çağrı üzerine Kulture City isimli otizmlilere yardım kuruluşu devreye girdi ve çocuk, annesiyle birlikte 5 Haziran’da Miami’ye gidecek gemiye bindirildi. Kulture City gönüllüleri tarafından Miami’den alınan anne-oğul, kara yoluyla getirildikleri evlerine pazartesi günü ulaştı. Anne Greene, “Elijah daha önce uçağa binmişti. Zaten Aruba'ya da olaysız bir şekilde ulaştık. Her ihtimale karşı elimizde sakinleştirici ilaçlar da vardı. Eve dönerken nedense korktu ve saldırganlaştı. İlaç da işe yaramadı. Hava yolu şirketleri ve yolcuların otizmlilere karşı daha anlayışlı olmalarını diliyorum” dedi.

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