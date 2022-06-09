Türkiye Gazetesi

Roma’nın tarihi ve turistik açıdan önem taşıyan İspanyol merdivenlerine Amerikalı turistin yaptığı hareket şaşırttı 28 yaşında adı açıklanmayan bir kadın ve 29 yaşındaki erkek arkadaşı tarihi İtalyan merdivenlerinden Cuma akşamı elektrikli scooter ile inerken bir anda kadının elektrikli scooterı merdivenlerden hızla fırlattığı görülüyor.

İtalyan basınında yer alan haberlerde kadının eğlence için fırlattığı ve scoooterı 3 kez aşağı attığı iddia ediliyor.

ABD’li turistin neden böyle bir şey yaptığı henüz açıklanmazken, mermer merdivenlerde çatlaklar oluştu. Hasarın 25 bin dolarlık hasara neden olduğu bildirildi.

Turist çift polis tarafından gözaltına alındı. Para cezasına çarptırılan çiftin İspanyol merdivenlerine girişi de yasaklandı.

Valencia Gennaro Gattuso'yu açıkladı... İmza töreninde İtalyan modası Valencia, teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'yu getirdi. La Liga ekibinden yapılan açıklamada, 44 yaşındaki İtalyan teknik adamla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. 2017-19 yıllarında Milan'ı çalıştıran Gattuso, 2020 yılında Napoli ile İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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