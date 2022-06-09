Türkiye Gazetesi

ABD'de onlarca kişinin ölümüne neden olan Texas ve New York’taki silahlı saldırılarının ardından ABD Kongresi, ülkedeki silah kullanımına yönelik bir takım yeni düzenlemeler getirmeye devam ediyor. Dün silah satın alma yaşının 18'den 21'e çıkarılmasına yönelik yasayı onaylayan Temsilciler Meclisi, tehlikeli olabilecek kişilere silah satışını engellemek için yeni bir yasa tasarısı daha hazırladı.

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, kendisine veya başkalarına tehlike oluşturacağı düşünülen kişilerin silahlara erişiminin kısıtlanacağı yasa tasarısı, 202'ye karşı 224 oyla onaylandı. “Kırmızı Bayrak” yasası olarak adlandırılan yasaya göre, bölge mahkemelerine verilen dilekçe doğrultusunda mahkeme yargıcı, tehlikeli sayılan bir kişinin silah satın alması veya bulundurmasını geçici olarak engellenmesine karar verebilecek.

'SALDIRGANLAR SİNYALİ VERİYOR'

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamadan önce konuşan Jerry Nadler, tehlikeli sayılan bir kişinin silah satın almasını veya bulundurmasını geçici olarak engellemesine izin veren tedbirin hayat kurtarabileceğini ifade ederek, "Kitlesel silahlı saldırı vakalarındaki ayrıntılar farklılık gösterebilse de en sık ortaya çıkan sonuç, derin bir rahatsızlık veya bir tür kriz yaşayan birinin bu silahlara kolayca erişebiliyor olmasıydı" dedi. Nadler, "Bu kişiler için genellikle uyarı işaretleri mevcuttu ancak çok geç olmadan silahları ellerinden almak için hiçbir şey yapılmadı. Tasarı, tehlikeli davranışlar sergileyen birinin bir trajediye sebebiyet vermeden önce ateşli silahlara sahip olmasının veya satın almasının engellenebileceği mantıklı bir yol sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi üyesi Mike Johnson ise yeni yasa tasarısını eleştirerek, “Mahkemelerin önceden haber vermeksizin, hatta duruşmaya çıkma ve kendilerini mahkemede savunma hakkı olmaksızın insanlardan silah almasına izin verilecek. Bu insanlar silahlarını geri almak için mahkemeye dilekçe verebilecek olsalar da bu gerçeğe uygun bir süreç değil” dedi.

SİLAH SATIN ALMA YAŞI 21’E YÜKSELMİŞTİ

Temsilciler Meclisi, dün silah satışını düzenleyen bir dizi önlemi onaylayarak, 21 yaşın altındaki kişilere silah satışını yasaklayan yasa tasarısını onaylamış, "Çocuklarımızı Koruma Yasası" olarak adlandırılan yasa tasarısı, 204'e karsı 223 oyla kabul edilmişti. Her iki yasa tasarının da yürürlüğe girmesi için önce Senato'nun onayına ardından ABD Başkanı Joe Biden’ın imzasına ihtiyacı var.

UVALDE VE BUFFOLA SALDIRILARI

Texas eyaletine bağlı Uvalde’de de 24 Mayıs'ta Robb İlköğretim Okulu'na 18 yaşındaki Salvador Ramos tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 19’u çocuk olmak üzere 21 kişi, New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki Top Friendly Market adlı süpermarkete 15 Mayıs’ta düzenlenen silahlı saldırıda ise 10 kişi hayatını kaybetmişti. Söz konusu saldırıların faillerinin de 18 yaşında olduğu açıklanmıştı.

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