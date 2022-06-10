Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Akdeniz ve Ege'de Türkiye'yi kışkırtan politikalar izlemesiyle ilgili İngilizce, Yunanca ve Türkçe olmak üzere 3 dilde Twitter hesabından paylaşım yaptı.

"SONU FELAKETLE BİTECEK BİR ÇABA"

"Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez." diyen Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de ülkemiz ana karasına 2 kilometreden daha az, Yunanistan'a ise 600 kilometreden daha fazla mesafedeki Meis Adası için 40 bin kilometrelik deniz yetki alanı talep etmenin anlamını uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz. Gayrı askerî statüdeki adaların çeşitli tatbikatlara dâhil edilerek NATO ve üçüncü taraf ülkelerin de bu hukuksuzluğa alet edilmeye çalışılması, sonu felaketle bitecek bir çabanın ötesinde anlama sahip değildir." dedi.

"KIŞKIRTMALARI SOĞUKKANLILIKLA KARŞILADIK"

Yunanistan'ın Batı Trakya, Rodos ve İstanköy'de yaşayan Türk azınlığa yaptığı baskıyı da hatırlatan Erdoğan, "NATO içinde her bakımdan en yüksek bedeli ödeyen müttefik olarak son iki yıldır askerî heyet toplantı davetlerimize cevap dahi vermeyen Yunanistan'ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık. Ancak muhatabımızın sabrımızı ve soğukkanlılığımızı yanlış anladığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"AKLINIZI BAŞINIZA ALIN"

'Yunanistan'ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır." açıklamasında bulundu.

'ÖFKELİ KOMŞU' BENZETMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uyarılarından sonra panikleyen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'ten açıklama geldi.

Türkiye'ye atıfta bulunarak "İzole olduğu kadar öfkeli de olan bir komşumuz var" diyen Miçotakis, "Öngörülemez bir komşuya karşı, sorunsuz bir günlük yaşam sağlamak için ulusal toparlanma zamanı" diye konuştu.

"Avrupa kıtasında daha bir yıl önce akıllara gelmeyen bir savaş yaşanıyor" diyen Miçotakis, *Eşi benzeri görülmemiş bir enerji kargaşası var, gıda sorunu var, Avrupa genelinde hane halkı gelirlerini tüketen enflasyonumuz var" dedi.

Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki: Türkiye, Ege’deki haklarından vazgeçmeyek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz ve Ege'deki politikaları nedeniyle Yunanistan'ı 3 dilde uyardı. "Aklınızı başınıza alın." diyen Erdoğan, "Yunanistan'ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan 'şaka yapmıyoruz' demişti... Yunanistan'ı korku sardı: Peş peşe yayınladılar Ege'deki adaları ısrarla silahlandırma çabasına giren Yunanistan'ı ilk kez en üst perdeden bombalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şaka yapmıyorum, çok ciddiyim' diye konuşmuş, Atina'ya 'Aklınızı başınıza alın' ikazında bulunmuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Yunanistan'ı büyük korku sardı. Erdoğan'ın ikazları ve Efes 2022 tatbikatı Yunan basınında geniş yankı buldu.

Erdoğan bir kez daha Yunanistan'ı ikaz etti: Aklını başına al Seferihisar'daki Efes-2022 Tatbikatı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında Yunanistan'a 'Adaları silahlandırma' tepkisi gösterdi. Erdoğan, ''Bir an önce vazgeçin, şaka yapmıyorum'' diyerek bir kez daha Atina'yı ikaz etti.