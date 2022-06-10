Türkiye Gazetesi

Rusya Ukrayna’da yakalanan üç paralı askeri için tepki çeken bir karara imza attı. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya, Ukrayna saflarında savaştığı sırada 12 Mart’ta Mariupol kentinde Rus güçlerine teslim olan 2’si İngiliz, 1’i Faslı paralı askerin yargılanmasına dün başlamıştı.

Rus yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde görülen davada, Donetsk Savcısı, 3 paralı askerin Donetsk Halk Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun 34 maddesi ve 323’ncü maddesine göre “İktidarı güç kullanarak ele geçirmek, terörist faaliyetlerde bulunmak ve ülkeyi ortadan kaldırmak” suçlamalarından bulunarak, İngiltere vatandaşı Sean Pinner ve Aiden Aslin ile Fas vatandaşı Saadun Brahim hakkında idam cezası talep etti.

Dün yapılan ilk duruşmada suçlarını kısmen kabul eden 3 sanığa yeniden söz hakkı tanınmasının ardından mahkeme, 3 paralı askeri idam cezasına çarptırdı.

Paralı askerlerin cezalarının yüzüne okunmasının ardından söz konusu cezaya 1 ay içinde itiraz edebileceği belirtildi. Sanıklar ise karara itiraz edeceklerini açıkladı. Açıklanan karar ile Rusya, yargıladığı ilk paralı asker grubunu ölüm cezasına çarptırmış oldu. Daha önce İngiltere, askerlere idam cezasının verilmesi durumunda askerlerin korunması için çaba göstereceklerini duyurmuştu.

Rusya’nın en çok zorlandığı Mariopol’de geçtiğimiz 12 Mart tarihinde Rus birliklerine teslim olan İngiltere vatandaşı Sean Pinner ve Aiden Aslin ile Fas vatandaşı Saadun Brahim dün Donetsk Halk Cumhuriyeti mahkemesine çıkarıldı.

UKRAYNA HAPİS CEZASINA ÇARPTIRMIŞTI

Ukrayna'nın Sumi kentinde 28 Şubat'ta, 62 yaşındaki Ukraynalı Aleksandr Shelipov'u öldürmekten suçlu bulunan 21 yaşındaki Rus asker Vadim Shishimarin, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 23 Mayıs'ta görülen davada mahkeme tarafından ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Rus askeri Ukraynalı sivili öldürmekten dolayı pişman olduğunu söyleyip öldürdüğü sivilin ailesinden özür dilemişti.

Rus askerler Aleksandr Bobukin ve Aleksandr İvanov ise 24 Şubat'ta Rusya'nın Belgorod bölgesinden top mermisi ateşleyerek Ukrayna’nın Harkov bölgesinde bulunan Kozacha Lopan'daki altyapıyı ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan topçu birliğinin parçası oldukları gerekçesiyle Poltava bölgesindeki Kotelevsky Mahkemesi tarafından 31 Mayıs’ta 11'er yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Rus askeri Ukraynalı anne kıza yardım etmek istedi bedelini canıyla ödedi Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişiminde tam bir trajedi yaşanıyor. Kharkiv şehrinde işgalden kaçmaya çalışan Ukraynalı bir anne kıza yardım etmek isteyen Rus askerinin ise merhametinin bedelini canıyla ödemek zorunda kaldı. Saldırıda Ukraynalı anne ve Rus askeri hayatını kaybetti.

Ukrayna ölen Rus asker sayısını açıkladı Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, savaşın başından bu yana yaklaşık 30 bin 150 Rus askeri öldürüldüğünü açıkladı.