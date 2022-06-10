Türkiye Gazetesi

Türkiye ihraç ediyor, uluslararası basının gündeminden savunma sanayisindeki başarılarımız yer almaya devam ediyor. Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile olan ilişkileri, ABD merkezi Foreign Policy dergisinin dikkatini çekti. Okuyucularına Türkiye'nin Afrika'da giderek artan varlığına dair detaylı bilgi veren dergi, Ankara'nın kıtayla ve özellikle de Nijer ile olan ilişkisini mercek altına aldı.

Afrika'ya karşı kazan-kazan politikası izleyen Türkiye'nin adımları dikkat çekmeye devam ederken, Türkiye, Afrika kıtasının kilit müttefiklerinden biri konumunda bulunuyor. Dergide yer alan yazıda, altın ve petrol kaynaklarına sahip olan Nijer'de zengin uranyum rezervlerinin de olduğu ifade edildi.

"TÜRKİYE'NİN YENİ AFRİKALI MÜTTEFİKİ"

'Türkiye'nin yeni Afrikalı müttefiki' başlığıyla paylaşılan analizde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin askeri ve diplomatik alanını genişletmek için ülkesini son 10 yılda Afrika'da kilit bir müttefik olarak konumlandırdı" ifadesine yer verildi.

Ankara'nın Nijer'e yönelik gerçekleştirdiği silah satışının, Nijer'i Sahel'deki terörle mücadele çabalarının merkezi haline getirebileceğine vurgu yapıldı.

NİJER'E BAYRAKTAR TB2 SATIŞI

Nijer'in Bayraktar TB2'ler için girişimde bulunduğu belirtilen yazıda, Kasım 2021'de sözleşme imzalandığı ve Mayıs 2022'de Nijer'in 6 Bayraktar TB2'yi teslim aldığı ifade edildi. Ayrıca imzalanan anlaşmanın Hürkuş hafif saldırı uçaklarını ve zırhlı araçları da kapsadığı kaydedildi.

HAVA ÜSSÜ GÜNDEMDE

Yazıda, Nijer'de Türk SİHA'larını barındıracak bir hava üssünün oluşturulmasının düşünüldüğüne dikkat çekildi.

Nijer hükümetinin, SİHA alımlarının Mali ve Burkina Faso ile üç sınır bölgesindeki DEAŞ ve El Kaide bağlantılı gruplarla mücadelede yardımcı olacağını umduğu ifade edildi. Aynı analizde ayrıca, "Nijerya yetkilileri, Boko Haram ve diğer isyancılara karşı mücadelede yardımcı olmak için Türkiye'den 10 küçük taktik Songar SİHA satın aldı" bilgisi paylaşıldı.

ZENGİN URANYUM REZERVİ DİKKAT ÇEKİYOR

Öte yandan, zengin yeraltı kaynaklarına sahip olan Nijer'in, altın ve petrol kaynakları dışında uranyum rezervine de sahip olduğu belirtiliyor.

TİCARET HACMİNDE ARTIŞ

Analizde kıta ile ekonomik ilişkilere de dikkat çekildi. Afrika ile 2003'te 5,4 milyar dolar ticaret hacmine sahip olan Türkiye'nin, bu miktarı 2020 yılında 25,3 milyar dolara yükselttiği belirtildi. Afrika'da Türk müteahhitlik firmalarına verilen projelerin değerinin de 2021 yılında 71,1 milyar dolara ulaştığı aktarıldı.

Türk SİHA'ları dünyanın en iyisi: Herkes almak istiyor Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) dünyada ses getirdiğini belirtti. Tüfekci, Mekatronik Mühendisleri Derneği tarafından Teknopark Ankara'da düzenlenen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yılmadan üretmeye ve dünya ekonomisinden pay almaya gayret etmesi gerektiğini söyledi.