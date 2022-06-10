Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 4. ayına doğru yaklaşıyor. Savaşa dair görüntüler tüyler ürperiyor. Ukrayna’nın Donbas bölgesinde olduğu öğrenilen görüntülerde ise Ukraynalı bir pilot Sovyet döneminden kalma Su-25 uçağı ile havadayken radarı Rus füzelerini farketti.

Pilotun yanıt sönen radar ışığı tehlikenin yaklaşmakta olduğunu uyardı. Pilot bu aşamadan sonra havada ani manevralar yapmaya başladı.

Zaman zaman tehlikeli şekilde yere yaklaşan Ukraynalı pilot manevraları sayesinde Rus füzelerinden kaçmayı başardı.

RUS BİRLİKLERİ DONBAS’IN KİLİT NOKTASINI VURUYOR

Rus birlikleri Sievierodonetsk şehrini vurmaya devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy savaşa dair açıklamalar yaptı. Ülkenin doğusundaki Severodonetsk şehrinde Rus ordusuyla devam eden şiddetli çatışmalara değinerek, "Severodonetsk, Donbass'taki çatışmanın merkez üssü olmaya devam ediyor. Donbass'ın geleceği orada belirleniyor" dedi.

UKRAYNA: 31 BİN 700 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Savaşın başından bu yana yaklaşık 31 bin 700 Rus askeri öldürüldü ve bin 398 tank imha edildi” denildi.

Kod adı ‘Hulk’: Rus tanklarını 2,5 km mesafeden yerle bir etti! Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi devam ederken, savaşa dair tüyler ürperten görüntülerde basında yer alıyor. Ukraynalı ‘Hulk’ kod adlı askerin Rus konvoyuna yaptığı saldırı gündem oldu.

Rus tankı ikiye ayrıldı Ukrayna Rusya'ya seslendi: Topraklarımızda sizi bekleyen sürprizler var Rusya Ukrayna'da ilerleyişini sürdürüyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rusya'ya ait bir tankın önce mayınların üzerinde çaresizce ilerlediği sonra ise Ukrayna tarafından bombalandığı görüntüleri paylaştı ve Rusya'ya seslenerek 'Topraklarımızda sizi bekleyen birçok süpriz var' dedi.