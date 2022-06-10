Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği başvurusunda bulunmuş, Türkiye'nin karşı çıkmasının ardından da üç ülke arasında geçtimiz günlerde müzakereler başlamıştı. Ankara'daki görüşmeler sonrası İsveç'ten temaslara ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Dışişleri Bakanı Linde bugün yaptığı açıklamasında, "İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Türkiye ile yaptığı müzakerelerde yapıcı ilerleme kaydetmeyi hedefliyoruz. Başvurumuz NATO'da geniş destek gördü" ifadelerini kullandı.

İsveç hükümetine YPG/PKK destekçisi milletvekilinden şantaj Terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız Milletvekili Amineh Kakabaveh, gelecek hafta yapılacak bütçe görüşmelerinde hükümetin aleyhinde oy kullanacağı şantajında bulundu.

Dünya şokta! İsveç’te yeni panik: ‘Grimsö virüsü’ l İlk açıklama uzmanından geldi 2 yılı aşkın süredir koronavirüsün pençesinde olan dünya şimdi de İsveç'ten gelen haberle şaşkınlığa uğradı. Araştırmacılar, İsveç'teki bir fare türünde Grimsö virüsü adını verdikleri bir koronavirüs saptadıklarını açıkladı.