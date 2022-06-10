Türkiye Gazetesi

Maymun çiçeği virüsü Polonya’ya da sıçradı. TVN 24'te yer alan habere göre, Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, ülkedeki ilk maymun çiçeği vakasını doğrulandı. Bakan, yaklaşık 10 şüpheli maymun çiçeği vakası olduğunu ve inceleme sürecinde olduklarını bildirdi.

Hastanın kimliği veya kaldırıldığı hastaneye dair ayrıntılar açıklanmazken, hastanın izole edildiği kaydedildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor. Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı: Brezilya’da ilk vaka görüldü Son haftalarda dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği virüsü Brezilya’ya da sıçradı. Ülkede ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi.

Ülke şokta: Maymun çiçeği hastası adam hastaneden kaçtı Meksika’da ilk maymun çiçeği tespit edilen hasta, hastaneden kaçtı. Meksikalı yetkililer, maymun çiçeği teşhisi konulan ABD vatandaşı hastanın hastaneden kaçtığını doğruladı. Hastanın ülkesine dönmek için bunu yaptığı tahmin ediliyor.