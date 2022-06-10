Türkiye Gazetesi

2002-2006 yılları arasında İngiltere deniz kuvvetleri komutanlığı yapan, 2007’den bu yana da Lordlar Kamarası üyesi olan Alan West, ülke ordusu hakkında vatandaşları tedirgin edecek açıklamalarda bulundu. Lord West, ordunun bir savaş halinde ülkeyi koruyacak durumda olmadığını ifade etti.

Parlamentoda konuşma yapan Lord West, "Gerçek şu ki, silahlı kuvvetlerimiz savaşı önleyemeyecek kadar zayıftır. Savaş çıkarsa, ki korkarım bir gün çıkacak, ordumuz bizi güvende tutacak ekipman ve insan gücünden yoksundur. Ordumuz, donanmamız ve hava kuvvetlerimiz çok küçük. Orduda son teknolojili, tam bakımlı askeri malzeme stoku da az" dedi.

"RAHAT VE GÜVENLİ TOPLUMUN YOLU SAVUNMAYA PARA HARCAMAKTAN GEÇER"

Uzun yıllardır savunmada finansman eksikliği olduğunu, hükümetlerin rahat ve güvenli toplumda savunmaya para harcamaya yanaşmadığını ama rahat ve güvenli bir toplumda olmanın yolunun da savunmaya para harcamaktan geçtiğini ifade eden West, "Savaşların cephede değil, önceden askeri kapasite geliştirerek kazanıldığı görüşünde önemli bir gerçek vardır. Bunu gerçekleştirmek zaman alır ama savaşı önler" diye konuştu.

Savunma Bakanı Ben Wallace’ın sene başında, "Yeni teknolojiler sayesinde az sayıda insan büyük etkiye yol açabilir" diyerek 2025 senesine kadar orduda 72.500 kişilik küçülmeye gidecekleri açıklamasına da değinen Lord West, ordunun boyutunu küçültmenin çok yanlış olacağını söyledi.

İngiltere gıda kriziyle boğuşuyor! Gıda bankalarındaki kuyruklar doldu taştı İngiltere’de gıda krizi gittikçe büyüyor. Kar amacı gütmeden gıda yardımları yapan gıda bankaları her geçen gün artıyor. Evine gıda götüremeyen milyonlarca kişi bu bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Bu sıraya giren bir acil durum hemşiresi de evine gıda götürebilmek için her gün bekliyor. Bu sıraya girince kendini ‘Dilenci’ gibi hissettiğini söyleyen hemşire ülkesindeki bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi.