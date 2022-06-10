Türkiye Gazetesi

ABD’de bir ziyaretten evlerine dönmeye hazırlanan aile yola çıktı. Yolda yürürken kızlarının başına gelen olay şoke etti. 3 yaşında ismi açıklanmayan kız çocukları ile çimlerde yürürken yeşillikler arasına gizlenen zehirli bir yılan tarafından 2 kez ısırıldı.

Küçük kızın ayağında açık ayakkabı olduğu için yılanın ısırığına karşı ayakkabısı koruyamadı. Hastanedeki yetkililer aileye panik yapmaması gerektiğini zehrin yavaş yavaş ilerlediğini söyledi. Hastaneye kaldırılan kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uzmanlar bu tip riskli bölgelerde dikkatli olunmalarını ve çimenlerde yürürken açık ayakkabı giyinmekten kaçınmak gerektiğini söyledi.

YILAN SOKMASI BELİRTİLERİ

Yılan sokmasının en önemli belirtileri hastada bilinç kaybı oluşması, nefes almada güçlük, mide bulantısı ve kusma, ishal, şiddetli baş ağrısı ve siyah renkli idrar, yılan sokmasının erken sistemik semptomlar olarak sıralanıyor.

Yılan sokmasından dünyada her gün 200 kişi ölüyor Yılan sokması nedeniyle dünyada her gün 200 kişinin, her yıl 81 bin ila 138 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yılan ısırınca ne yapmalıyız? (Aref'i yılan ısırdı! Yılan sokması tedavisi nasıl yapılır?) İlüzyonist Aref Ghafouri'yi yılan ısırdı. Günlerdir konuşulan haberin doğruluğu hâlâ tartışılırken uzmanlardan kritik bir uyarı geldi. Yılanın ısırdığı bölgeye doğru tedavi yapılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, yılan ısırınca ne yapmalıyız, yılan sokması tedavisi nasıl yapılır gibi sorulara cevap verdi.