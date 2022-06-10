Türkiye Gazetesi

İstasyondaki herkes 600 voltluk elektrik sebebiyle korkudan müdahale edemeyerek dehşet dolu gözlerle olayı takip ederken Perry hiç tereddüt etmeden rayların olduğu yere atladı. Raylara temas etmemek için dikkatli bir şekilde adamın olduğu yere gelen Perry, dokunduğunda kendisini de elektrik çarpmasına rağmen adamı kenara çekmeyi başardı.



Perry, suni teneffüs ve kalp masajı yaptığı adamı, sağlık ekipleri gelinceye kadar hayatta tuttu. Hastaneye kaldırılan adamın durumu ciddiyetini koruyor. Polis adamın niçin rayların üzerine düştüğü konusunda soruşturma başlattı.



Görgü şahitleri, adamın başlattığı bir kavga sonrasında düştüğünü ifade ettiler. Adamı kurtaran Perry, bölge halkı tarafından kahraman olarak kabul ediliyor. Chicagolular adına Perry’ye madalya verildi, şehrin ileri gelenlerinden bir yardımsever de Perry’ye otomobil hediye etti.

Mahalle sakinlerinin dikkati 5 çocuğu ölümden kurtardı Osmaniye’de bir evde çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri olası facianın önüne geçti. İçerde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 5 çocuk mahalle sakinleri tarafından evin kapısı kırılarak kurtarıldı. ,

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