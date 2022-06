Türkiye Gazetesi

İspanya'nın yaklaşık 350 ayıya ev sahipliği yapan Cantabria dağlarında kaydedilen ayı kavgası gündem oldu. Kavgada yavru açı uçurumdan metrelerce düşme anı kameralara an be an yansıdı.

Orman yetkililerine göre anne ayı, yavrusunu yanlarına gelen erkek ayıdan korumak için kavgaya başladı. İki ayı saniyelerce kavga ettikten sonra uçurumdan yuvarlandı. Erkek ayı kayalıklara çarparken, anne ayı ise düştüğü yerde toparlanıp yavrusunu bulmaya çalıştı.

Veterinerler, çevre koruma görevlileri ve diğer uzmanlar olaydan sonra peşine düştükleri yaralı anne ayı ve yavrusuna ulaşarak sağlık durumlarının iyi olduğunu belirledi. Anne ayı ve yavrusunun girdiği mağarada kamerayla izlendiği, bölgeye yiyecek ve su bırakıldığı ifade edildi. Yetkililere göre anne ayılar genellikle bu mevsimde yavrularını yetişkin erkeklerin saldırılarına karşı savunmak zorunda kalıyor.

Evinin önünde ayı saldırısına uğrayan adam şoku yaşadı Artvin'de iş çıkışı evine giden adam kendisine saldıran ayı ile 3 dakika boğuştu. 58 yaşındaki adamın hayatını eşinin çığlıkları kurtardı.

Kastamonu'da ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.