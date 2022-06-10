Türkiye Gazetesi

Belçika'da aşırı sağcılar, ülkeyi bölmek için hazırlık yapmaya başladı. Aşırı sağcı partisi Vlaams Belang Genel Başkanı Tom Van Grieken, Belçika'nın Flaman ve Valon bölgelerinin ayrılığını bir kere daha gündeme getirdi. Van Grieken "Eğer parlamentoda Flaman milliyetçisi bir çoğunluk elde edersem tek taraflı egemenlik ilanı yapacağım" dedi.

FRANSIZCA KONUŞUYORLAR

Belçika'nın Fransızca konuşan Valon bölgesindeki halka müzakere teklif edeceğini söyleyen Van Grieken, bunun kabul görmemesi halinde 2029'dan itibaren geçerli olacak şekilde Flaman bölgesinin bağımsızlığını açıklayacağını söyledi.

BÖLGENİN GELİR DÜZEYİ YÜKSEK

Federal sistemle yönetilen ülkenin kuzeydeki gelir düzeyi yüksek Flaman bölgesinin aşırı sağ partisi Vlaams Belang, göçmen karşıtı ve ırkçı politikalar izliyor. Belçika'da 2014'te yapılan genel seçimde yüzde 12,6 oy alan parti, 2019'daki son seçimde oylarını yüzde 18,5'e yükselterek ikinci sırada yer aldı. Belçika'nın diğer siyasi partileri Vlaams Belang ile ortaklık kurmamış, hükümet ülkedeki muhafazakar, sosyalist, liberal ve çevreci siyasi partilerin yedisinin bir araya gelmesiyle kurulmuştu.

EN BÜYÜK RAKİPLERİ N-VA

Vlaams Belang yönetimi, ülkede iktidarı ele geçirebilmek için önce Flaman bölgesinin parlamentosunda en az yüzde 50 çoğunluğu elde etmeleri gerektiğini hesaplıyor. Ancak karşılarında 2019'daki seçimde ülke genelinde yüzde 16 oyla birinci parti çıkan diğer Flaman bölgesi partisi N-VA bulunuyor. N-VA da bir

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