Türkiye Gazetesi

Alman istihbaratı geçtiğimiz günlerde yayımladığı raporda PKK’nın ülkedeki ve Avrupa’daki faaliyetlerine yer vermişti. Örgüt üyelerinin Almanya’da son bir yılda 16 milyon 700 bin, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri genelinde ise topla 30 milyon avro haraç toplayıp Kandil’e yolladığını bildirmişti. Almanya’da PKK mensubu 14 bin 500 kişinin olduğu aktarılmıştı.

"ÖRGÜT, ŞİDDET İÇERMEDİĞİ İMAJI ÇİZMEYE ÇALIŞIYOR"

Bu rapor ile ilgili Almanya İçişleri Bakanlığından bir açıklama geldi. Bakanlık, şunları kaydetti:

Almanya’da Türkiye’nin (yarı) devlet kurumlarına yönelik militan eylemlerin yapılması tehlikesi halen var. PKK'nın ana faaliyet alanları lojistik ve finans desteği sağlanması, yeni eleman kazandırılması ve propaganda amaçlı çok sayıda gösteriler ile büyük etkinlikler gerçekleştirilmesi. Terör örgütü, Avrupa’da yıllardan beri şiddet içermediği imajı çizmeye çalışıyor. Ancak gösterilerde, polise saldırılar yapıldı ve Türk gruplarıyla karşı karşıya gelindi. Bu tür çatışmalarda ölümlerin tamamen dışlanamayacağı kısmen bir risk boyutu vardır.

“AVRUPA’DA PKK İLE BİZİM GİBİ MÜCADELE EDEN ÜLKE YOK”

PKK, Almanya’da 1993’ten beri yasak. Avrupa'da PKK ile Almanya kadar kapsamlı, sistematik, büyük personel ve maddi çabayla mücadele eden başka bir ülke yok. Özellikle finansman faaliyetlerinin aydınlatılması güvenlik makamlarınca yürütülen soruşturmaların odağında. Eyaletlerin toplanma ve yasaklama makamları, mevcut hükümlere göre PKK’nın birlikteliğinin desteklenmesi durumunda sembollerinin gösterilmesini sürekli şekilde takip ediyor.

PKK, Avrupa'da 30 milyon avro haraç topladı! Alman istihbaratı, PKK'nın ülkedeki faaliyetlerine ilişkin bir rapor hazırladı. Rapora göre örgüt, bu yıl Almanya'da 16 milyon 700 bin avro haraç topladı. Bu rakam ise Avrupa genelinde 30 milyon avro olarak açıklandı. Paraların Kandil'e aktarıldığı belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Türkiye vazgeçilmez ortağımız Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Pakistan, Yunanistan ve Türkiye ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Almanya için vazgeçilmez bir ortak olduğunu belirterek, Almanya’da milyonlarca kişinin kalbinin Almanya ve Türkiye için attığını ifade etti.