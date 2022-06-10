Türkiye Gazetesi

ABD’de enflasyon mayısta yıllık yüzde 8,6 ile 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı. Bu durumla ilgili ABD Başkanı Joe Biden değerlendirmede bulundu. Biden "Kritik çekirdek enflasyonun ılımlı hale geldiğini görmek iyi olsa da görmemiz gereken kadar keskin ve hızlı bir düşüş göstermiyor" dedi.

TOPU RUSYA'YA ATTI

Biden, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın fiyat artışlarını ABD ve dünyada etkilediğini belirterek, benzin, enerji , gıda fiyatlarındaki aylık artışa dikkati çekti. Rus birliklerinin Ukrayna'yı tehdit etmeye başlamasından bu yana benzin fiyatlarının birçok yerde galon başına 2 dolar arttığını kaydeden Biden "Ukrayna'da özgürlüğü savunmak için çalışmalarımıza devam ederken bile ABD'de fiyatları düşürmek için daha fazlasını hızlı şekilde yapmalıyız" sözlerini sarf etti.

"KONGRE ACİLEN HAREKETE GEÇMELİ"

Biden, yönetimin fiyatları düşürmek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğini vurgulayarak, Kongrenin acilen harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Kongreye nakliye masraflarını azaltmak için bir yasa tasarısı geçirme çağrısında bulunan Joe Biden, böylece mal fiyatlarının düşürülebileceğini kaydetti.

'AİLELERİN İLAÇ MALİYETLERİNİ DÜŞÜRÜN' TALİMATI

ABD Başkanı Biden, enerji ve reçeteli ilaçlar gibi ailelerin maliyetlerini azaltmaya yönelik yasa çıkarması için Kongreye ayrı bir çağrıda da bulundu.

VERGİ REFORMU

Vergi reformunun da enflasyonist baskıyı daha da azaltabileceğine dikkati çeken Biden, bu önlemlerin ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonu düşürme çabalarını tamamlamak için önemli olduğunu vurguladı.

"ENFLASYONUN ASIL SEBEBİ BENZİN FİYATLARI"

Biden, benzin fiyatlarının, enflasyonun önemli bir bölümünü oluşturduğunu ve Ukrayna'daki savaşın bunun başlıca nedeni olduğunu belirterek, ABD'nin gelecek yıl rekor miktarda petrol üretme yolunda ilerlediğini, üretimi hızlandırmak için sektörle birlikte çalıştığını kaydetti.

Piyasaların beklediği ABD enflasyon oranları açıklandı! Altın ve dolarda düşüşler başladı: İşte piyasaların ilk tepkisi Son dakika: Piyasaların beklediği kritik karar açıklandı. ABD'de enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8,6'ya yükselerek yeniden 41 yılın zirvesine çıktı. Açıklanan veriler sonrası altın ve dolarda hareketlilik başladı. Dolar kuru 17,19'dan 17 TL'nin altına çekildi. Gram altın ise 1000 TL’ye kadar düştü. Peki ABD enflasyon verileri açıklandı mı? Gram altın ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL?

Son dakika: ABD'de Mayıs ayı enflasyon verisi açıklandı! Son dakika; ABD'de enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8,6'ya yükseldi.