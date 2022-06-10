Türkiye Gazetesi

AB ülkelerinin içişleri bakanları Lüksemburg'da bir araya gelerek, göç ve iltica paketini ele aldı. Bu kapsamda; Avrupa Birliği (AB), uzlaşma sağlayamadığı göç ve iltica paketinde dış sınırların korunması ve dayanışma mekanizması gibi unsurlar üzerine anlaşarak ilerleme kaydetti.

"ARTIK SİYASİ ONAYA SAHİBİZ"

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada üye ülkelerin büyük çoğunluğunun AB'nin sınırlarını güçlendirmek ve dayanışma mekanizması olmak üzere paketteki iki unsur üzerinde anlaşma sağladığını söyledi.

Kolluk kuvvetleri için bilgi alışverişi gibi Schengen sınırlarının korunmasına ilişkin konularda ortak yaklaşım benimsendiğini belirten Johansson, "En önemlisi göç ve iltica paketiyle ilgili adım adım yaklaşımı üzerinde anlaşmaya vardık." diye konuştu.

Johansson, Fransa'nın detaylar üzerinde mutabakata varılması için 3 haftası daha olduğunu, geri kalan işin başkanlığı üstlenecek olan Çekya tarafından yapılacağını ifade ederek, "Artık siyasi onaya sahibiz." dedi.

Johansson, AB'ye toplam 6,5 milyon Ukraynalının sığındığını, bunlardan yaklaşık 2,5 milyonunun geri döndüğünü söyledi.

Bunlardan 3,2 milyonunun geçici koruma başvurusunda bulunduğu, halihazırda 4 milyona yakın Ukraynalının halen AB içinde olduğunu kaydetti.

GÖÇ VE İLTİCA PAKETİ

AB Komisyonu, 2015'teki göç akınından beri sığınmacıların nasıl dağıtılacağı ve iltica başvuruları reddedilenlerin nasıl geri gönderileceğine çözüm bulunamaması nedeniyle bir dizi yasa teklifi, yol haritası ve tavsiyelerden oluşan yeni bir tasarı hazırlamıştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Eylül 2020'de açıkladığı paketle ilgili, üye ülkelerin farklı tutumları nedeniyle sonuç alınamamıştı. Fransa, yıl başında dönem başkanlığı için önceliklerinden birinin bu paket olduğunu bildirmiş, ilerleme sağlanabilmesi için "dayanışma mekanizması" gibi unsurları önceleyerek, "adım adım yaklaşımı"nı benimsemişti.

Dayanışma mekanizması, mültecilerin zorunlu dağıtımı yerine, gönüllü ve geçici bir dayanışmayı öngörüyor. Buna göre, üye ülkelerden biri göçmen akınına uğradığında diğer üye ülkeler, bir miktar mülteciyi kendi ülkelerinde ağırlamak, baskı altındaki ülkeye finansal destek sağlamak gibi yöntemlerle destek verecek.

Ege sularında göçmen hareketliliği sürüyor: 297 kişi yakalandı İzmir'in Çeşme, Urla ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen ve Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen toplam 297 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Erdoğan başkanlığındaki YİK toplantısı sona erdi: Göç yönetimi vurgusu Beştepe'de gerçekleşen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından açıklama paylaşılırken, ana gündem maddesinin Türkiye'nin göç yönetimi konusu olduğu öğrenildi.

BM'den Putin'e uyarı: Limanları açın kıtlık ve bölgesel göç yolda Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgal girişimi, dünyada enerji ve gıda krizine neden olmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler, Ukrayna limanlarında depolanan tahılların ihraç edilmemesi halinde dünyada 'kıtlık' ve 'kitlesel göç' yaşanabileceğini konusunda uyardı.