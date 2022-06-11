Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Suriye iç savaşını fırsata çevirerek Türkiye sınırına yuvalanan terör unsurlarına karşı verilen mücadele kapsamında yeni operasyon için geri sayım başladı. Afrin sınırlarından başlayarak El Bab’a uzanan Tel Rifat hattı ile birlikte Sacir Nehri’ni merkez alan Menbiç cephesinde tüm hazırlıklar tamamlandı. Menbiç Askerî Meclis Başkanı ve SMO Komutanlarından Adnan Ebu Faysal, sıfır noktada hücum emrini beklediklerini söyledi. Gazetemize konuşan Suriyeli komutanlar “130 kilometrelik PKK temas hattında tüm hazırlıkları tamamladık. 7 yıllık terör işgaline son vermek ve Türk kardeşlerimizle birlikte yeni zaferlere imza atmak için sabırsızlanıyoruz” dedi. İlk aşamada 25 bin kişilik güçle başlayacak harekât için öncü ve mekanize birliklerle birlikte tank, havan, obüs, ÇNRA mevzilenmeleri de tamamlandı. Tüm bunlara ek olarak mayın tarama ve temizleme birimleri de sıcak hatta harekât için konuşlandırıldı.

PKK, SİVİLLERİ KALKAN YAPACAK

Türkiye’nin hem Afrin hem de diğer operasyonlarda siviller konusunda olağanüstü hassas davrandığını söyleyen Adnan Ebu Faysal “Tüm dünyaya bu konuda insanlık dersi verdi. Şimdi karşımızdaki şer güçler bu hassasiyeti bize karşı koz olarak kullanmak istiyor. Özellikle Menbiç’te binlerce mazlum sivili kendilerine kalkan yapmaya hazırlanıyorlar. Harekât süresini bu yolla uzatmayı planlıyorlar” dedi.

YİNE BAYRAK OYUNU

PKK ve destekçilerinin daha önce Afrin, Tel Abyad ve Resülayn’da sahnelediği bayrak oyunu Menbiç ve Tel Rifat’ta da tekrarlanıyor. 7 yıldır terör işgalini izleyen Şam rejiminin, bir kez daha PKK’yı himaye yolunu seçtiğini söyleyen SMO komutanlarından Rıdvan Kalender “Tel Rifat ve Menbiç’e, Esad bayrakları çekildi. Her iki bölgeye de bazı tank ve rejim zırhlıları girdi. Bunlara İran destekli Şii terör unsurları da destek veriyor. Bizim mücadelemiz Tel Rifat ve Menbiç’in asli sahiplerine dönmesidir. Tıpkı Afrin, Tel Abyad, Resülayn’da olduğu gibi ilk ateşle birlikte o bölgelerden kaçacaklar” dedi. SMO komutanlarına göre rejim ve İran destekli grupların amacı, Türkiye ve muhalif grupların geri çekilmesini sağlamak ve ardından bölgeden çekilmek.

PKK’NIN OPERASYON KÂBUSU

PKK işgalindeki Ayn İsa, Tel Temir, Ayn el-Arab, Menbiç, Ebu Rasin ve Tel Rifat hattında 90’ı aşkın terör mevzii TSK ve SMO güçleri tarafından vuruluyor. Suriye’deki terör koridorunun merkezi durumundaki Kamışlı dâhil birçok noktada azami hareketlilik hâkim. TSK ve SMO’nun kara birliği sevkiyatının devam ettiği temas bölgesi dışında ise

SİHA ve MİT’in stratejik saha operasyonları devam ediyor. Terör yapılanmasının büyük korku yaşadığı işgal koridorunda PKK-PYD’nin tüm toplantı ve etkinlikler iptal edildi. Tamamı Kandil kadrosundan oluşan PKK paravanı SDG’nin sözde genel komutanlığı daha önce Kamışlı’da yaptığı toplantıların sonuncusunu Rakka’da gerçekleştirdi. TSK-SMO operasyonuna karşı yapılan olağanüstü toplantı için ABD’den hava koruma isteyen PKK’lılar Şam rejiminden de hava savunma sistemleri talebinde bulundu. Terör elebaşı Şahin Cilo, toplantıda Şam rejiminin ihtiyaç hâlinde Menbiç ve Tel Rifat’ta kendilerine asker desteği verebileceğini söyledi. Çilo benzer durumun İran destekli Şii militanlar için de geçerli olduğunu belirtti. Terör elebaşlarının Rakka’daki sözde genel komutanlık toplantısının hemen ardından Menbiç’te rejim unsurları ve PKK arasında bir görüşme gerçekleşti. PKK’nın Türkiye’ye karşı ittifak çabaları sürerken terör merkezi Kandil, bölgeye 32 kişilik sözde kurmay kadrosu gönderdi.

TERÖRİSTLER TÜRKMEN EVLERİNE EL KOYUYOR

Harekât planı dâhilinde cephe hattında hazırlıklar sürerken PKK terör örgütü yandaşlarının bölgeden kaçtığı belirlendi. Tel Rifat’ta gasbettikleri yüzlerce evi terk eden örgüt destekçileri Tel Rifat merkezle birikte Feyfin, Kel Cibriyn, Şeyh İsa ve Hörbül’den yüzlercesi Halep’e gitti. PKK ve rejim arasında yapılan görüşme sonrası Tel Rifat’tan çıkan terör destekçilerinin Haydariye, Bostanpaşa ve Höllük gibi semtlerde Türkmenlerin evlerine yerleştirilmesi kararı alındı. Terör yandaşları bölgede bulunan tüm Türkmenlere ait dükkân, ev ve arazilerin kendilerine devredilmesini istedi. Öte yandan Türk diplomasi kaynakları haziran ayı sonunda yapılacak NATO zirvesi ve yine aynI süreçte toplanacak Astana toplantısına dikkat çekiyor. Harekât planının bu takvim dikkate alınarak hazırlandığını aktaran kaynaklar, bu kritik toplantılar öncesi Menbiç ve Tel Rifat genelinde operasyonun ana hatları ile tamamlanmış olması gerektiğini hatırlatıyor

Suriye operasyonuna Rusya'dan destek: Hassasiyetlerinizi önemsiyoruz Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinde masadaki en önemli konu Türkiye’nin olası Suriye operasyonu... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Türk dostlarımızın dış güçler tarafından sınırlarında oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz" dedi.