Türkiye Gazetesi

İtalya'da içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nde görev yapan 4 kişinin de bulunduğu helikopteri arama çalışmaları devam ediyor. Eczacıbaşı Topluluğu yeni bir açıklama yaparak, "Modena civarında radardan kaybolan ve içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzda görev yapan 4 arkadaşımızın da bulunduğu helikopteri arama çalışmaları, geniş bir ekip tarafından sürdürülüyor. İtalyan yetkililerin verdiği bilgiye göre arama çalışmaları, helikopterden en son alınan sinyaller ve güzergah doğrultusunda havadan helikopter ve dronlar, karadan ise resmi ve sivil arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarıyla yürütülüyor. Bölgeye giden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve üst düzey yöneticilerimiz, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile arama çalışmalarını yakından takip ediyorlar. Tüm dualarımız, arkadaşlarımızdan gelecek iyi bir haber için." bilgisini verdi.

Eczacıbaşı Topluluğu, Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için İtalya'ya giden 4 kişinin bindiği helikopterden haber alınamadığını duyurmuştu. Konuya ilişkin dün yapılan açıklamada, fuar için İtalya'daki bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere helikoptere bindikleri belirtilmişti.

KAYIP HELİKOPTERDEN İKİ SİNYAL

İtalyan İtfaiyesinin koordine ettiği çalışmalara İtalyan Hava Kuvvetleri, Sivil Savunma ekipleri ve gönüllüler de katılıyor. İtfaiye ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını, Pievepelago kasabası yakınlarında helikopterde bulunan kişilerin telefonlarından sinyal alınması sebebiyle bu alanda yoğunlaştırdı. Lucca İtfaiye Komutanlığı Müdür Yardımcısı Giunti Gilberto, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Dün öğleden sonradan itibaren bu helikopterin kaybolduğu haberi gelmesinden itibaren arama faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Biz itfaiye olarak sahada arama çalışmalarını koordine ediyoruz. Hava Kuvvetleri de havadan arama tarama faaliyetlerini yürütüyor." dedi.

Arama kurtarma çalışmaları Lucca ve Modena kentinde devam ederken Gilberto, bulundukları bölgede hem pilottan hem de kayıp bir yolcudan sinyal aldıklarını söyledi. Gilberto, "Özellikle kayıp yolcunun telefonundan aldığımız sinyal, bizim alanı belirlememizde yardımcı oldu ancak bu alan çok geniş. Yaklaşık 30 kilometrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Bu alan, telefon verilerinden datalarla belirlendi. Hem karada hem helikopterle sinyallerin bize gösterdiği yerde helikopteri bulmaya çalışıyoruz. Dronlarımız, can kurtaran köpeklerimiz var." şeklinde konuşmuştu.

İtalya'da içinde 4 Türk'ün de bulunduğu helikopter radardan kayboldu İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek için kalkan ve içerisinde 6 yolcu ile 1 pilot bulunan helikopterin radardan kaybolduğu bildirildi. Helikopterdeki yolculardan dördünün Türk olduğu ve bir fuar için İtalya'da bulundukları belirtilirken İtalyan basını, pilotun telefon sinyalinin bulunduğunu aktardı.

Ekipler harekete geçti: 'Kocaeli'de helikopter düştü' iddiası asılsız çıktı Kocaeli’de helikopter düştüğüne dair ihbar yapıldı. Güvenlik ve sağlık ekipleri olay yerine intikal ederken, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.