Türkiye Gazetesi

Vladimir Putin'in imparatorluk kurma hırsı Ukrayna başta olmak üzere Estonya da dahil komşu ülkeleri rahatsız ediyor. Bununla birlikte, Rusya devlet başkanı Putin, genç bilim insanları ve girişimcilerle yaptığı görüşmede politika ve güçten bahsederek, jeopolitik hakimiyet için savaştığını dillendirdi. Putin, görüşmede dikkat çeken bir noktaya da değinerek, Petro’nun bir rol model olduğunu söyledi.

BALTIK ÜLKELERİNİ RAHATSIZ EDEN KONUŞMA

Putin, eski Rus çarı Petro’nun 18. yüzyılın başında yeni bir Rus İmparatorluğu kurarken başlattığı Kuzey Savaşlarına atıfta bulunarak, "İsveç ile savaştığını, topraklarını ele geçirdiğini düşünebilirsiniz. Ama hiçbir şeye el koymadı; onu geri aldı!" dedi. Rus devlet başkanı, Slavların yüzyıllardır bölgede yaşadığını savundu.

BBC News’in haberine göre, Putin konuşmasının devamında ise Ukrayna işgalini açıkça olmasa da imalı cümleler dillendirdi. Yüzündeki gülümseme ile Ukrayna'dan ve bölgedeki amaçlarından bahsettiği aşikar olan Putin’in “Görünüşe göre geri almak ve güçlendirmek bize de düştü” sözleri dikkat çekti.

PUTIN RUS TARİHİNE BAŞVURUYOR

Vladimir Putin, son zamanlarda Rusya'nın geçmişinden sık sık bahseder oldu. Üstelik cümleleri, bugünkü amacına uygun olarak özenle seçiliyordu. Ukrayna'ya saldırmadan birkaç ay önce, ülkenin tarihsel olarak var olma hakkını tartıştığı bir makale hazırladı. Rusya 24 Şubat'ta komşusunu işgal etmeye başladığında, Putin bu işgali, Ukrayna'yı ‘Nazilikten arındırmak’ ve Rusya'ya yönelik sözde tehdidi azaltmak için doğu Donbas bölgesiyle sınırlı bir ‘özel operasyon’ olarak gösterdi. Ancak o bu sözleri söylerken, birlikleri Kiev'e doğru ilerliyor ve daha da batıdaki toprakları bombalıyordu. 100 günden fazla bir süre sonra, Ukrayna topraklarının beşte biri Rus askeri kontrolü altında ve Rusya'ya katılma konusunda referandumdan bahseden kukla yönetimler mevcut.

Şimdi ise Putin, ‘operasyonun’ aslında bir işgal olduğunu kabul ediyor. Ayrıca Batı'nın bu gerçeği eninde sonunda kabul edeceğine inanıyor. Putin’in bu açıklamaları Baltık ülkelerini de sarstı. Estonya dışişleri bakanlığı, Petro'nun şu anda Estonya'da bulunan Narva kentine yönelik saldırısını hatırlatarak, Rusya büyükelçisinden Putin’in tarihe atıfta bulunan sözlerini kınamasını istedi.

Biden sözlerini yutkunarak sürdürdü: Putin'i suçladı ABD Başkanı Joe Biden, ülkesine yönelik artan mülteci akınının nedeninin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle kötüleşen küresel ekonomi olduğunu belirtti. Biden protesto ile karşılaştı ve sözlerini yutkunarak sürdürdü.

Putin'den, ölen askerlerin ailelerine kan parası: 81 bin 500 dolar ödenecek Rusya Devlet Başkanı Putin, ölen askerlerin ailelerine 81 bin 500 dolar maddi yardım ödenmesi için talimat verdi.