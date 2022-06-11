Türkiye Gazetesi

BJP Sözcüsü Nupur Sharma ve BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın İslamiyet'e ve Hazreti Muhammed'e (sallâllâhu aleyhi ve sellem) yönelik haraket içerin ifadeleri dünya çapında Müslümanların tepkisiyle karşılaştı. Geçtiğimiz gün İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Müslümanlar cuma namazının ardından Hindistan Halk Partisi (BJP) yetkililerini protesto etti. Hindistan ve Pakistan'da da geniş çaplı protestolar düzenleniyor ve son olarak Hint basının haberlerine göre, protestolarda polisin müdahalesi nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

Protestolarda, parti yetkilileri aleyhine sloganlar atan grup, Sharma'nın tutuklanmasını talep etti. Hindistan'ın Carkand eyaletinin başkenti Rançi'deki protestolarda polis, taş atan protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtı ancak kurşunlar bazı kişilere isabet etti.

12 YARALIDAN İKİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Rajendra Sağlık Bilimleri Enstitüsünün yetkilileri, taş ve saçma isabet eden 12 kişinin hastanede tedavi edildiğini açıkladı. Rançi Emniyet Müdürü Anshuman Kumar, silahla yaralanan iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hindistan'daki gösteriler devam ederken, emniyet yetkilileri Rançi'de sokağa çıkma yasakları uyguluyor. Konuya ilişkin soruşturma açılırken, Uttar Pradeş Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, yasa dışı protestolara ve şiddet olaylarına katılanlara karşı sert önlemlerin alınması için talimat verdi. Uttar Pradeş polisi, eyalet genelinde protestolara katılan 136 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Hindistan Halk Partisi yetkililerinin son dönemlerde İslamiyet ve Hazreti Muhammed'e (sallâllâhu aleyhi ve sellem) yönelik ifadeleri ülkede gerilimi tırmandırdı. İktidar partisi eleştirilerin odağındayken, BJP Sözcüsü Nupur Sharma görevden alındı ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal da partiden ihraç edildi. Sharma, gelen tepkiler üzerine Twitter'dan yaptığı açıklamada sözünü geri aldığını söyledi. Bu arada, Sharma'ya 9 Haziran'da 'insanları çeşitli bölücü çizgiler temelinde kışkırtmak' suçlamasıyla dava açıldı.

Hindistan'da okula sığır eti götüren öğretmen tutuklandı Hindistan'da öğle yemeği için okula sığır eti götüren Müslüman öğretmen hakkında tutuklandı.

Buğday fiyatları tavan yapacak: Hindistan yasak getirdiğini açıkladı Rusya-Ukrayna Savaşı’yla birlikte birçok gıda maddesi tehlikeye girmiş durumda. Özellikle buğday ve ayçicek yağında büyük sıkıntılar baş göstermeye başladı. Buğday tedariğinde öne çıkan Hindistan ise buğday ihracatını yasakladığını açıkladı. Gelen yasak kararı ile birlikte hem üreticinin hem de tüketicinin eli sıkışmış olacak.