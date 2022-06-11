Türkiye Gazetesi

Çin'de görenleri duyanları hayrete düşüren olayda bir restoranda yemek yediği görülen 3 kadın, yine restoranda bulunan 9 kişi tarafından önce sözlü uğradı yetmedi bir de konuşmayı reddettikleri için tekme, tokat şiddet gördü. Çin’in Hebei eyaletindeki Tangshan kentinde dün meydana gelen kadına şiddet olayı ülkede büyük yankı uyandırdı.

KONUŞMAYI REDDETTİKLERİ İÇİN DARP EDİLDİLER

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, 3 kadın konuşmayı reddettikleri kişi ve 8 arkadaşı tarafından acımasızca dövüldü. Kadına önce tokat atan kişi, daha sonra şiddetin boyutunu artırdı. Saldırganın restoran dışındaki arkadaşları da olaya dahil olarak kadınları darp etmeye başladı.

Saldırganlardan biri ise kadınların üzerine sandalye fırlattı. Kadınlardan birini saçlarından sürükleyerek restoran dışına çıkaran kişi, saldırılarına burada devam etti. Sokağa taşan şiddet, çevredekilerin de yardımıyla son buldu.

2 KADIN TEDAVİ GÖRÜYOR

Sosyal medyada çok paylaşılan görüntülerin ardından kadınları darp eden 9 saldırgan gözaltına alındı. Darp edilen kadınlardan 2’si ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

ÇETE OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Büyük yankı uyandıran olayda saldırganların sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda, aynı çetenin üyesi oldukları ve restoran sahibini de daha önce defalarca tehdit ettikleri iddia edildi.

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