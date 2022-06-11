Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde yabancı paralı savaşçıların konuşlandırıldığı merkezin yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildiğini açıkladı. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, 24 Şubat'ta Ukrayna’ya yönelik başlattıkları savaşa ilişkin Rusya'nın başkenit Moskova'da bilgi verdi. Rus ordusunun Ukrayna'da saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Harkiv bölgesinde bulunan Andriivka yerleşim biriminin yakınlarındaki yabancı paralı savaşçıların konuşlandırıldığı merkez, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildi. Ayrıca son 24 saatte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait asker ve askeri teçhizatın bulunduğu 9 bölge ve Buk M-1 hava savunma füze sistemi vuruldu." dedi.

170 KİŞİNİN BULUNDUĞU DEPO İMHA EDİLDİ

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 48 askeri alana yönelik saldırı düzenlediğini belirten Konaşenkov, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Bu saldırılarda, 170 Ukraynalı milliyetçi, 5 tank, 6 topçu teçhizatı, 8 özel araç ve Krasnopilye yerleşim biriminin yakınlarında bulunan mühimmat deposu yok edildi. Rus hava savunma sistemleriyle son 24 saatte Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait Mig-29 tipi savaş uçağı Mıkolayiv bölgesinde ve Su-25 tipi uçağı Harkiv bölgesinde düşürüldü. Ayrıca, 12 insansız hava aracı da vuruldu."

Ukrayna ordusuna ait 3 'Uragan' çok namlulu roketatarının da ele geçirildiğini dile getiren Konaşenkov, Rus topçu birliklerinin 13 yönetim merkezi ile 42 askeri alanı vurduğunu aktardı. Konaşenkov, "Bu saldırılarda 300 Ukraynalı milliyetçi, 11 askeri teçhizat, 2 'Grad' çok namlulu roketatar, 10 roket ve topçu teçhizatı, 9 özel araç ve 9 mühimmat ve yakıt deposu yok edildi. Bugüne kadar Ukrayna’da 198 uçak, 130 helikopter, 1180 insansız hava aracı, 337 hava savunma füze sistemi, 3 bin 503 tank ve zırhlı araç, 506 çok namlulu roketatar, 1859 obüs ve havan topu, 3 bin 545 özel askeri araç yok edildi." diyerek son durumu aktardı.

Biden: ABD'deki enflasyonun sebebi Rusya ABD'de enflasyon son 40 yılın rekorunu kırdı. ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonun gerektiği kadar keskin ve hızlı düşüş göstermediğini ifade etti. Biden, şu andaki durumdan Putin'in sorumlu olduğunu belirtti.

Rusya'dan tepki çeken karar: Ukrayna'da yakalanan 3 paralı askere idam cezası Rus ordusuna karşı Ukrayna ordusu saflarında savaşan 2 İngiliz ve 1 Fas uyruklu paralı askerler için kararını verdi. Rus yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk kentinde görülen davada paralı askerler idam cezasına çarptırıldı.