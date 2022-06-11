Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ev sahipliği ile 37 ülkeden katılımla tarihinin en büyük tatbikatına imza atılan İzmir Efes 2022 tatbikatı nefesleri kesti. Yaklaşık bir aydır devam eden tatbikat 9 Mayıs’ta başladı. İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde icra edilen tatbikata 1110 yabancı personel katıldı. Tatbikata 86 ülkeden askeri ateşe ve gözlemci davet edilirken 10 binden fazla personel de gözlemci oldu. Dünya basınında da manşetleri süsleyen tatbikat Yunanistan’da endişe ile takip edildi.

EFES 2022 NEFESLERİ KESTİ

Tatbikata Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Fransa, Irak, Katar, Kazakistan, Pakistan, Somali’nin yanı sıra ABD de katıldı. Efes-2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na katılan Amerikan Donanmasına ait USS Arlington, İzmir Limanı'na demirledi. Havuzlu çıkarma gemisi USS Arlington Türk basın mensuplarına kapısını açtı. Gemide düzenlenen resepsiyonda konuşan USS Arlington’ın komutanı Tümgeneral Francis Donovan, 2 ay önce Türkiye’ye geldikleri ve 4 ay daha burada olduklarını söyledi.

“TÜRKİYE’DE BULUNMAKTAN ONUR DUYUYORUM”

İzmirlilere ve Türk vatandaşlara teşekkür eden Tümamiral Donovan, “İzmir şehri gerçekten sıcak ve misafirperver. Bizim denizcilerimize ve deniz piyadelerimize çok sıcak davrandılar. Bundan dolayı çok mutluyum. Türkiye’de bulunmaktan onur duyuyorum. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile geçen ay Bükreş’te toplantılarımız oldu. Burada işbirliğimizi sağlamlaştırmak benim için harika” dedi.

“TÜRKİYE’NİN KARADENİZ’DEKİ ROLUNÜ ÖNEMSİYORUZ”

Türkiye’nin çok değerli bir NATO müttefiki olduğunu ifade eden Donovan, “Türk Deniz Kuvvetleri ortağımız. Kabiliyetlerim, birbirimize olan güvenimizin ve NATO’nun gücü üzerine kurulu. Karadeniz’in ekonomik refahı bu istikrara bağlı. Türkiye’nin Karadeniz’de güvenliği sağlama rolünü çok önemsiyoruz. Bu zor zamanlarda Efes Tatbikatı, bu birlikteliğin çok güzel bir örneğini sundu. Bu da günümüz güvenlik konularında önemli bir husustur” diye konuştu.

ABD’DEN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

USS Arlington’ın Efes Tatbikatı'na katılımının Amerikan ve Türk birliklerinin kendi arasında birlikte çalışma gücünü arttırdığını savunan Donovan, “Amerikan Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri’nin bu müttefikliğimizdeki kararlılığı bugün ve gelecekteki zorlukları aşmamızda bizim için yardımcı olacaktır. Tek bir ülke uluslararası tehditleri tek başına göğüsleyemez. Amerikan 6. Filosu adına Türkiye’ye birlikte çalışmayı güçlendirdiği için teşekkür ediyorum” dedi.

İzmir Efes 2022 tatbikatı Yunanistan’ın nefesini kesti: Bu açıkça bir meydan okuma Son yılların en büyük tatbikatı olan İzmir Efes 2022, film sahnesini aratmayacak nefes kesen görüntülere sebep oldu. Dev katılımla gerçekleşen tatbikat gerçeğini aratmadı. Ege Bölgesi’ndeki en büyük birleşik müşterek tatbikatı olan Efes 2022 Komşu’da büyük ses uyandırdı. Tatbikatı endişeyle takip eden Yunanistan basınında ‘Adaları işgal edecekler' haberleri yayılırken medya organları tatbikat için “Bu açıkça bir meydan okuma” başlığı attı.