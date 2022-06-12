Türkiye Gazetesi

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Amarillo şehrinde bulunan hayvanat bahçesinde 21 Mayıs'ta tel örgülerin ardından bir kurt adam belirdi. Hayvanat bahçesinde çalışan bir bakıcının kamerasına yansıyan görüntü o dönem sosyal medyadaviral haline geldi ve herkes görüntüdeki 'kurt adam' hakkında yorumunu dile getirdi. Sosyal medyadaki gündemin ardından Amarillo valiliği konuyu yeniden Twitter'da açtı ve herhangi birinin konu hakkında bilgi sahibi olup olmadığını sordu. Valiliğin paylaşımıyla beraber sosyal medyada 'kurt adam' yankıları yeniden yükseldi.

'BU BİR KURT ADAM'

Amarillo Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bu, geceleri yürümeyi seven tuhaf şapkalı bir kişi mi? Bir chupacabra (hayvanların kanını emerek öldürdüğü söylenilen efsanevi varlık) mı? UAO'nun (Unidentified Amarillo Object-Tanımlanamayan Amarillo Nesnesi) ne olabileceğine dair bir fikriniz var mı?" ifadeleri kullanıldı.Valilğin Twitter'da yaptığı bu paylaşım da binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve bir o kadar da beğeni aldı. Fakat görüntüdeki varlığın ne olduğu konusunda bilgi veren biri çıkmadı. Bir Facebook kullanıcısı, "Bu apaçık bir şekilde kurt adam. Önemli bir şey değil" diye şaka yaptı. Bazı sosyal medya kullanıcılarıysa varlığın bir kır kurdu olduğunu düşünüyor.

Öte yandan Amarillo Valiliği Parklar ve Rekreasyon Birimi Müdürü Michael Kashuba, görüntüyü çeken kameranın, hayvanat bahçesinin yanında pek trafik olmayan bir bölgeye baktığını söyledi. Fotoğrafı incelediklerini ve "kimsenin bunun ne olduğunu anlayamadığını" belirtti.

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