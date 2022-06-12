Türkiye Gazetesi

Yunanistan'in son dönemde artan provokasyon dolu hareketlerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Miçotakis'in Türkiye'yi üçüncü ülkelere şikayet etmesi, 16 haritayla Türkiye’ye karşı uluslararası kampanya başlatması, göçmelere uyguladığı insanlık dışı muamele ve göçmenleri Türkiye’ye itmesi ile Doğu Akdeniz’deki maksimalist tutumu gibi konular Ankara'da yankı uyandırırken, Yunan basını da Türkiye karşıtı haksız söylemlerine her gün devam ediyor.

"YUNANİSTAN ABD ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜ"

Son olarak Yunanistan'da MeRA25 Partisi Milletvekili Kleon Gregoriadis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Tarihten ders alınması gerektiğini söyleyen Gregoriadis, "Yunanistan bir ABD üstüne dönüştü. Büyük güçler bizi çıkarları için kullanıyor" sözlerine yer verdi.

"TARİHTEN DERS ALMALIYIZ"

Milletvekili Gregoriadis, "Bu yıl 'Küçük Asya Felaketi'nin 100. yıldönümü. Millet olarak tarihten ders almalıyız. Büyük Güçler, küçükleri alet ediyor, neden olabilecekleri acıyı umursamadan küçükleri kendi çıkarları için kullanıyor" sözlerine yer verdi.

1922 yılına atıf yapan Gregoriadis, "Nasıl ki 1922'de Büyük Güçler, Yunanistan'ı, Atatürk'ün askerlerine karşı Osmanlı'nın petrol zengini bölgelerini arsızca ele geçirmek için kabaca kullanmışlarsa, şimdi de bizi çıkarları için kullanıyorlar" dedi.

"VATANDAŞLARI KORKUTUYORLAR"

ABD'ye de sert çıkan milletvekili, "Amerikan askerleri Girit, Dedeağaç, Larissa ve diğer bölgelere yerleşiyor. Açıkça söylemek gerekirse şu anda Yunanistan, büyük bir Amerikan üssüne dönüştü. Yunanistan'ın, Amerikan üssüne dönüşmesi gerçeğini kabul edilebilir kılmak için sözde 'koruyucu' olarak ülkemize yardım edeceğini söyleyerek vatandaşları korkutuyorlar" dedi.

Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Türkiye sizin boyunuzu aşar “Belli ülkelerle iki tatbikat, üç anlaşma yapmakla Türkiye’yi sıkıştıramayacağını, Türkiye’nin sahip olduğu potansiyelin, değerlerin onların boyunu, posunu aşacağını bilmeleri lazım”