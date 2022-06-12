Türkiye Gazetesi

Sudan’ın liman kenti Suakin'den sabah saatlerinde içinde bulunan 15 bin 800 koyun ile ayrılan Badr 1 isimli gemi battı. Suudi Arabistan’a doğru hareket eden geminin, maksimum 8 bin hayvan taşıma kapasitesine sahip olduğu öğrenildi.

Kazanın bu nedenle yaşanmış olabileceğini söyleyen yetkililer, tüm mürettebatın kurtarıldığını açıkladı. Denize düşen binlerce hayvanın ekonomik ve çevresel sorunlara neden olabileceği de aktarıldı. Geçen ay Suakin limanında çıkan yangında bölgede büyük hasar oluşmuş, kazanın nedeni ise belirlenememişti.

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