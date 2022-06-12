Türkiye Gazetesi

Tesla ve SpaceX CEO'su milyader iş adamı Elon Musk, Ukrayna’ya bir Starlink uydusu daha gönderdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Elon Musk, yalnızca Mars görevi için hazırlıklar üzerinde çalışmayı değil, aynı zamanda özel görevleri için ihtiyaç duyulan Starlink'leri ülkemize aktarmayı da başarıyor" ifadeleri yer aldı.

Elon Musk ayrıca geçtiğimiz Mart ayında, Ukrayna’ya destek amaçlı Starlink uydusu göndermişti.

Starlink, dünya çapında altyapıdan yoksun olabilecek uzak bölgelere yüksek hızlı geniş bant internet erişimi sağlamak için tasarlanan internet hizmeti olarak biliniyor.

Çin harekete geçti: Elon Musk'ın Starlink uydularını yok edecek Çinli askeri araştırmacılar, ülkenin ulusal güvenliği tehdit etmesi durumunda SpaceX'in Starlink uydularını yok etmek üzere araştırmaya başladı. Geçtiğimiz ay yayımlanan bir makaleye göre Çin, her Starlink uydusunu takip etmek için benzeri görülmemiş bir ölçek ve hassasiyete sahip gözetleme sistemi gibi uydu karşıtı teknolojiler geliştiriyor.