Türkiye Gazetesi

Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki gerilim sürüyor. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore ordusunun sabah saatlerinde topçu atışları yaptığına dair işaretlere ulaştıklarını açıkladı. Ordunun, provokasyonlara karşı alarm seviyesinin yükseltildiği belirtildi.

Kuzey Kore silahlı kuvvetlerinin silah sistemlerini geliştirdiğine ve bunun Güney Kore'ye tehdit oluşturabileceğine işaret edildi. Genelkurmay Başkanlığı, buna sert şekilde cevap verileceğini kaydetti.

JAPONYA, ABD VE G. KORE'DEN İŞ BİRLİĞİ

Güney Kore basınında bugün çıkan haberlere göre Japonya, ABD ve Güney Kore savunma bakanları, Kuzey Kore'nin yılbaşından beri sürdürdüğü füze denemeleri karşısında ortak tatbikatlar düzenlenmesinde anlaştı.

KIM: SİLAH GELİŞTİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), dün başkent Pyongyang'da, iktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesi Genel Kurul Toplantısına katılan Kim Jong-un, ülkesinin silah geliştirmeyi sürdüreceğini duyurmuştu. Kim, konuşmasında, Kuzey Kore'nin oldukça ciddi bir güvenlik ortamıyla karşı karşıya olduğunu ve bunun daha da ağırlaşabileceğini söylemişti.

YİNE NÜKLEERİ İŞARET ETTİ

Nükleer silahlara atıfta bulunan Kuzey Kore lideri, söz konusu durum karşısında silahları geliştirmenin meşru müdafaa hakkının kullanılması olduğunu belirtmişti. Kuzey Kore ordusu, en son 5 Haziran'da kısa menzilli 8 balistik füze denemişti. Son denemeyle Kuzey Kore 2022 başından bu yana 17. kez füze denemesi yapmış oldu.

Dünyayı tedirgin eden hamle: Güney Kore ve ABD'den Kuzey Kore'ye füzeli cevap Asya ülkelerinde tansiyon gitgide yükseliyor. Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin denemelerine karşı cevap olarak Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne 8 balistik füze fırlattı.

Kuzey Kore kısa menzilli 8 balistik füze denemesi yaptı Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin kısa menzilli 8 balistik füze denemesi yaptığını duyurdu. Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo Kuzey Kore’nin üst üste füze denemesine ‘alışıldık değil’ diyerek yorumladı.