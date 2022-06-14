Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ortak toplantısında Yunan parlamenterlerde birinin 'işgal' sorusu üzerine sert tepki gösterdi. Bakan Akar "PKK ve FETÖ'ye yer verirseniz müttefiklik olmaz.' dedi.

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ortak toplantısı İstanbul'da başladı. Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Raporu'nun görüşülmesinin ardından açılış oturumunda Bakan Akar da hitap ederek Türkiye’nin savunma ve güvenlik konularındaki yaklaşımlarını paylaştı.

YUNAN PARLAMENTERİN SORUSU BAKAN AKAR'I KIZDIRDI

Konuşmasının ardından Akar, parlamenterlerin sorularını cevapladı. Litvanyalı ve İspanyol milletvekillerinin Ukrayna'daki gelişmeler ve NATO bağlamındaki sorularına cevap veren Akar, Yunan bir parlamenterin sorusu sırasında "Kıbrıs'ın kuzeyinde işgaliniz sürüyor" ifadesini kullanması üzerine sert tepki göstererek, şunları söyledi:

"Kıbrıs'ın kuzeyine işgal derseniz, başından kavga etmek istiyorsunuz demektir. Türkiye Kıbrıs'ın kuzeyinde işgalci değildir. Orada 1974'e kadar katliamlar, darbeler yapıldı. Rumların dahil hayatları tehlikeye girdi. Biz 1974'te Barış Harekatı'nı yaptık. 1974'ten şu ana kadar hem güney hem kuzey barış, huzur içinde yaşıyor.

Bunu görmek lazım. Yanlı olmamak lazım. 2014'te BM'nin Annan Planı'nı çözüm olsun diye tüm eksikliklerine rağmen Türkler kabul etti. Rum tarafı kabul etmedi."

'PKK/YPG VE FETÖ'YE YER VERİRSENİZ BUNUN ADI MÜTTEFİKLİK OLMAZ'

Terör örgütü PKK/YPG'nin 40 bin insanımızı öldürdüğünü, FETÖ'nün 251 kişiyi katlettiğini vurgulayan Akar, "Biz terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmak için yoğun şekilde gayret gösteriyoruz. Bu konuda kararlıyız. Bizim başka bir amacımız yok. Eğer siz bizim mücadele ettiğimiz, halkımıza zarar veren, 40 bin kişiyi öldüren, 251 kişiyi katleden PKK/YPG'ye, FETÖ'ye orada kampta yer verirseniz bunun adı müttefiklik olmaz, bu dostluğa aykırıdır. Bu durum ittifaka da zarar verir, müttefiklik ruhuna da aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Yunan parlamenterin "Öyle bir şey yok" demesi üzerine Bakan Akar, "Yok demeyin. Yunanistan'daki Lavrion kampını bilmeyen yok. Aynı şekilde İsveç'te de PKK/YPG'liler her şeyi yapıyor. Bunun ne insanlık ne demokrasi ne de insan hakları ile alakası var. Teröristlere bu kadar fırsat verilirse bizim de bu insanlarla beraber olmayı istemememiz gayet normal." diye konuştu.

YUNAN UÇAKLARI 27 NİSAN'DA HAVA SAHAMIZI İHLAL ETTİ

Akar, başka bir Yunan milletvekilinin "Türk Hava Kuvvetleri Yunan adalarının üzerinden uçuyor" sözlerine şu karşılığı verdi:

"Yunan uçakları 27 Nisan'da ana karamıza gelerek Datça, Didim, Dalaman'da hava sahamızı ihlal etti. Siz o kadar kilometre uzaktan, Yunanistan'ın ana karasından, Türkiye'nin ana karasına gelip hava sahamızı ihlal edeceksiniz, bundan sonra bizim ne yapmamızı bekliyorsunuz? Bunların radar görüntüleri var, müttefik ülkelerle de paylaştık. Biz de 28 Nisan'da bunların karşılığını verdik."

Türkiye ve Yunanistan arasındaki problemlerin çözümünün görüşmelerle olabileceğini vurgulayan Akar, şöyle devam etti:

'ÇÖZÜMDEN YANA OLDUĞUMUZU SÖYLEDİK AMA CEVAP ALAMADIK'

"Biz her zaman ve ısrarla sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogla çözümünden yana olduğumuzu ifade ettik. Bunların birincisi istişari görüşmeler, diğeri ayrıştırma usulleri, üçüncüsü ise güven artırıcı önlemler toplantıları. Güven artırıcı önlemler toplantılarını önemsiyoruz. Çünkü sorunların tarihi, hukuki, siyasi birçok boyutu var. Uzmanların bir araya gelerek bunları detaylı çalışması lazım. İlk üç toplantı yapıldı. Dördüncü toplantı için Yunan tarafını Ankara'ya beklediğimizi belirttik. Ancak iki yıldır cevap alamadık. Bu toplantılara destek verin, dönünce parlamentonuzda bu konuyu anlatın, Türk-Yunan tarafları olarak sorunlara birlikte çözüm bulalım."

Akar'ın sert cevaplarının ardından Yunan parlamenterlerden birinin "Size teşekkür etmeyeceğim" demesi üzerine Akar, "Bu Yunan nezaketine uygun bir davranış değil." karşılığını verdi.

Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Türkiye sizin boyunuzu aşar “Belli ülkelerle iki tatbikat, üç anlaşma yapmakla Türkiye’yi sıkıştıramayacağını, Türkiye’nin sahip olduğu potansiyelin, değerlerin onların boyunu, posunu aşacağını bilmeleri lazım”

Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Yunanistan’ın haksız, hukuksuz saldırgan eylemlerinin her birine gerekli karşılığı verdik, vermeye devam edeceğiz” dedi.

Mehmetçik hedefleri tam 12’den vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Akar alkışladı Dünyanın yakından takip ettiği Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Ege’de gerçekleştirilen Efes-2022 tatbikatı izleyenleri hayran bıraktı. Mehmetçiklerimiz hedefleri tam 12’de vururken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Akar isabetli vuruşlar sonrası askerlerimizi alkışladı. O anlar kameralara yansırken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.