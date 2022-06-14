Türkiye Gazetesi

Batı'ya güvenen Yunanistan, son günlerde Türkiye'ye yönelik sesini yükseltmeye başladı. Türkiye'den de buna sert karşılık geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, komşu ülkeyi uyararak "Yunanistan’ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıklarla sonuçlanacak hayallerden, söylem ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel. Şaka yapmıyorum" ifadelerini kullandı. Bunun ardından ülkede çatırdamalar başladı. Muhalefet, hükümeti savaş çığırtkanlığıyla suçlayıp Türkiye'ye dostluk mesajları verdi.

"SAVAŞ HAVASI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

Yunan milletvekili Kleon Grigoriadis de hükümeti, ülkeyi dev bir ABD üssüne dönüştürmekle suçladı. Mera25 Partisi milletvekili Grigoriadis, Yunanistan Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Başbakan Kiryakos Miçotakis'i, izlediği dış politika sebebiyle eleştirdi. Basında Türkiye ile savaşın kapıda olduğuna dair bir hava oluşturulduğunu belirten Grigoriadis "Şu an Türk askerler değil, Amerikalı askerler Girit'te, Dedeağaç'ta, Larisa'da ve siz, SYRIZA'nın eski yoldaşlarının, ABD'ye bıraktığı diğer bölgelerde geziniyorlar. Şunu net söyleyelim: Şu an Yunanistan, devasa bir ABD üssüne dönüştü" dedi.

"BÜYÜK GÜÇLER, 1922'DEKİ GİBİ BİZİ KULLANIYOR"

Grigoriadis, böylesi bir algı oluşturulmasının, Yunanistan'ın ABD üssüne dönüştürülmesinin kabul edilebilir olması için Yunan vatandaşlarının korkutulması amacını taşıdığını belirtti. Yunan halkının tarihten ders alması gerektiğini söyleyen Grigoriadis, şunları kaydetti: Tarih der ki büyük güçler, küçük güçleri alet eder, yol açabilecekleri acıları önemsemeksizin kendi çıkarları için kullanır. 1922’de olduğu gibi. Büyük güçlerin, o dönem Osmanlı egemenliğinde olan Orta Doğu'daki petrol bölgelerine ellerini, direniş olmaksızın kolayca uzatabilmesi için Yunanistan'ı, Kemal'in (Atatürk) yeni Türklerine karşı dikkat dağıtıcı bir güç olarak kabaca kullandığı gibi, şimdi de bizi işe yarar akılsızlar olarak kullanıyorlar. Yaşadığımız zaman dilimi, bizim bu dersi iyi almamızı gerektiriyor.

Yunanistan'a uyarı: Sistemlerini çökertir başlarına yıkarız Eski Yunan amiralin “İstanbul’u vururuz” sözleri “deli saçması” olarak yorumlandı. Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş “Türkiye, hem sınır hattı hem de S-400 ve yerli füze sistemleri ile Yunanistan’ın tüm stratejik noktalarını yok edebilecek altyapıya sahip” dedi.

Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki: Ataların çok iyi bilir, faturası ağır olur Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Efes 2022 tatbikatında mesaj verdik. Hemen bir toplantı yaptılar, ‘Bundan sonra Türkiye’nin aleyhinde herhangi bir açıklama yapmayacağız.’ dediler. Yemezler Miçotakis. Ataların çok iyi bilir, faturası ağır olur.” dedi.