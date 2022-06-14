Türkiye Gazetesi

Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal'a konuşan Kabulov, Taliban geçici hükûmetinin Ticaret Bakanı Vekili'nin Moskova'ya ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. Afganistan'ın bazı ürünlerin alımı konusunda Rusya'ya başvurduğunu aktaran Kabulov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tahılın Afganistan'a tahsis edilmesine izin verdiğini ifade etti.

"BÖYLE BİR İHTİMAL VAR"

Afganistan'da Taliban hükûmetinin Rusya tarafından tanınması ihtimalini de değerlendiren Kabulov, "Böyle bir ihtimal var. Bunun şartları hem Rusya Devlet Başkanı hem de Dışişleri Bakanı tarafından belirlendi. Bu yönde atılacak ilk adımın kapsamlı, etkin siyasi hükûmetin oluşturulmasıdır. Afgan ortaklarımıza bunu açık açık söylüyoruz. Bu gerçekleştiğinde, ciddi görüşmeler için zemin oluşacak." dedi.

Kabulov, Rusya'nın Taliban geçici hükûmetinin tanınması konusunda ABD ile başka ülkeleri izlemeyeceğini vurgulayarak "Taliban, bizimle iş birliği yapma ve kabul görmüş uluslararası kurallara göre çalışma konusunda istekli. Onlar, Rusya'nın Afganistan bağlamındaki temel endişelerini anlıyor. Bu endişeler, uluslararası terör ve uyuşturucu üretimidir." şeklinde konuştu.

Taliban'ın Orta Asya ülkeleri için tehdit oluşturmadığını belirten Kabulov, "Taliban, Afganistan'dan kaçan tüm Batı ülkelerinin aksine sadece Rusya için değil başka ülkeler için düşman olan DEAŞ terör örgütü ile gerçekten savaşıyor." ifadesini kullandı.

Taliban 'Hiçbir ülke destek vermedi' diyerek duyurdu: Hepsini yok edeceğiz Afganistan'ın en büyük gelir kaynaklarından biri olan afyon ve uyuşturucu maddeler Taliban tarafından yasaklanmıştı. Son olarak bu konuda hiçbir ülkeden destek görmediklerini ifade eden Taliban, tüm afyon tarlalarının yok edileceğini, ekim yapanların ağır cezalara çarptırılacağını duyurdu.

İsrail medyasından algı operasyonu: Taliban haberinde Türk bayrağı kullandılar İsrail basınından Jerusalem Post gazetesi Taliban’ın aldığı burka kararı haberinde Türk bayrağı fotoğrafı kullandı. Türkiye’ye karşı algı operasyonu yürüten İsrail basınına tepkiler çığ gibi yağdı.

Taliban kadınlara 'örtünme' zorunluluğu getirdi Taliban kadınlara "örtünme" zorunluluğu getirdiğini duyurdu. Bu bağlamda kadınlardan "örtünme" için çarşaf ya da burka giymelerini istendi.