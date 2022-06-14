Türkiye Gazetesi

Suç oranının yüksek olduğu ve kartelleşmenin yaygın hale geldiği Meksika'da ordu, söz konusu yapılanmalardan birine operasyon düzenledi. Uyuşturucu karteli oldukları öğrenilen gruptan 10 kişi öldürülürken, 7 kişi yakalanıp tutuklandı.

KARTEL ÜYELERİNİN 10'U ÖLDÜ, 7'Sİ YAKALANDI

Meksika’nın Texcaltitlan şehrinde ordu tarafından Familia Michoacana adlı uyuşturucu karteline operasyon düzenlendi. Meksika Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, operasyon sırasında kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasında silahlı çatışma çıktığı aktarılarak, 10 kartel üyesinin etkisiz hale getirildiği ve 4’ü yaralı olmak üzere 7 kartel üyesinin ise tutuklandığı ifade edildi. Açıklamada, operasyon sırasında güvenlik güçlerinden 3 kişinin de hafif yaralandığı aktarılarak, yaralılardan 2’sinin tıbbi müdahale için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Güvenlik güçleri, yapılan operasyon sonucunda Familia Michoacan karteline ait 5 araç, 20 adet R-15 tipi uzun namlulu silah, çok sayıda tabanca ve askeri teçhizata el koydu.

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