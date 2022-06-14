Türkiye Gazetesi

İran'ın başkenti Tahran'da bir kafede düzenlenen doğum günü kutlaması 8 kişinin ölümü ile son buldu. Korkunç olayın sebebi ise helyum gazı oldu, balonların şişirildiği esnada patlama oldu ve olayda 4'ü çocuk, 3'ü kadın 8 kişi hayatını kaybetti.

BALONLARI ŞİŞİRMEK İSTEDİLER, CANLARINDAN OLDULAR

İran Acil Servisler Sözcüsü Müçteba Halidi yaptığı açıklamada, "Saat 20.00'de bir kafede patlamanın meydana geldiği bilgisi bize ulaştı. Hızlı bir şekilde olay yerine itfaiye ekiplerini ve ambulansları gönderdik. Patlamanın doğum günü kutlaması sırasında balonları şişirmek için kullanılan helyum gazı nedeniyle meydana geldiği tespit edildi" dedi. Halidi, “3 çocuk, 3 kadın ve bir erkek olay yerinde hayatını kaybederken henüz 3 yaşında olan bir çocukta hastanede hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Anne babalar dikkat: Uçan balonlardaki ölümcül tehlike! Doğum günü balonundaki helyum gazı ölüm getirdi Doğum günü kutlamasından kalan uçan balonun içindeki helyum gazını soluyan Luke Ramone Harper, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dublin'de yaşanan olayda 8 yaşındaki çocuk, kendi doğum günü partisinden kalan bir helyum balonunu soluduktan sonra oyun oynadığı odada ölü bulundu.

Doğum gününü kutladılar... Birkaç saat sonra hayatını kaybetti Samsun'da ana sınıfı öğrencisi 6 yaşındaki çocuk okulda doğum gününü kutladıktan bir süre sonra bisikleti ile gezerken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Balondan sızan helyum gazı patladı Hatay'ın Defne ilçesinde bir apartman dairesinde uçan balondan sızan helyum gazının patlaması sonucu evin PVC kaplı duvarı yıkıldı.

9 yaşındaki çocuk uçan balondaki helyum gazından öldü Ankara'da doğum günü kutlamasından kalan uçan balonun içindeki helyum gazını soluyan Muhammed Eymen Bayram, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.