Türkiye Gazetesi

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, İsveç'in Södertalje şehrinde bir araya geldi. Liderler, güncel konuları görüştü.

"NATO İÇİN YOĞUN ÇALIŞIYORUZ"

Toplantı sonrası basın toplantısı düzenleyen Andersson, Türkiye ile İsveç arasındaki NATO müzakerelerine değindi. NATO sürecinde yoğun çalışmaların devam ettiğini aktaran Andersson "Finlandiya ile beraber hareket ediyoruz. Problem çözülene kadar Türkiye ile diyaloğu sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

"PROBLEM İKİ HAFTA İÇİNDE ÇÖZÜLMEZSE SÜREÇ DONABİLİR"

Marin de 2 hafta içinde Madrid'de yapılacak NATO zirvesinden önce bir çözüme ulaşılmasının önemli olduğunu vurguladı. Eğer bu başarılmazsa sürecin donma riski bulunduğunu kaydeden Finlandiya Başbakanı Marin "Şimdi bir ivme var, bu süreçte ilerlememiz önemli. Problemleri ciddiye alıyoruz ve diyalog kurmaya devam ediyoruz." dedi.

NATO: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın endişelerini ciddiye almak zorundayız NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin ciddi bir terör tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Stoltenbeg, bu sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişelerinin ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç'ten Türkiye açıklaması: Endişelerini ciddiye alıyoruz İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye’nin endişelerini ciddiye aldıklarını belirterek, sorunu çözmek Finlandiya ile diyalog halinde olduklarını ifade etti.