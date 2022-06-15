Türkiye Gazetesi

Yunanistan'ın bir süredir Ege Denizi üzerinde devam eden provokasyonları, yerini adeta korkuya bıraktı. Attığı adımlar ile Ankara-Atina ilişkilerini gerginleştiren Yunanistan'a son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert bir uyarı geldi.

Uluslararası anlaşmalar gereği silahlandırılmaması gereken adaları adeta askerlerle donatan Yunanistan'ın bu hamlesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sert bir dille eleştirildi.

"ŞAKA YAPMIYORUM, CİDDİ KONUŞUYORUM"

Yunanistan'ı son kez uyardığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'DA BORA KORKUSU

Bu uyarı sonrası Yunan medyasındaki provokasyon kokan haberler yerini endişe dolu analizlere bıraktı. Gazetelerden televizyon kanallarına kadar Türkiye'nin olası operasyonları her gün ülke medyasında analiz edilirken, yerli SİHA'lardan sonra bir diğer milli üretim olan balistik füze sistemi BORA da konuşuldu.

"BORA İLE ATİNA'YI BİLE VURABİLİRLER"

BORA'yı analiz eden bir Yunan televizyonu, adaların bu füze sistemiyle vurulabileceğini dile getirip, BORA'nın menzilinin Atina'ya kadar ulaşabileceği belirtti.

Yunan televizyonu, Türkiye'nin silah sistemlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon için kararlılık sözleri veriyor, Mavi Vatan haritasını gösteriyor. Yunan televizyonunun bu analizleri, ülkede büyük paniğe neden oluyor.

Yunan vekilden Miçotakis'e 'Türkiye' tepkisi: Bizi kullanıyorlar Yunanistan Parlamentosunda, Başbakan Miçotakis'in Türkiye karşı söylemlerini sert dille eleştirildi. Bir vekil, Yunan halkının tarihten ders alması gerektiğini söyleyerek "Büyük güçler bizi kullanıyor" dedi.