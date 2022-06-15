Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefon görüşmesi yaptı. Bunun ardından açıklama yapan Biden, Ukrayna'ya desktelerinin sürdüğünü söyledi. ABD Başkanı Biden "Bu sabah, Başkan Zelenskiy ile Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden acımasız savaşını görüştüm. ABD'nin, Rusya'nın saldırganlığı karşısında demokrasisini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunan Ukrayna'ya olan desteğini yineledim" dedi.

TOPÇU, SİLAH, ROKET...

Biden “Başkan Zelenskiy'e ABD'nin Ukrayna'ya ek topçu ve kıyı savunma silahlarının yanı sıra Donbas'taki savunma operasyonlarını desteklemek için ihtiyaç duyduğu gelişmiş roket sistemleri için mühimmat da dahil olmak üzere 1 milyar dolarlık güvenlik yardımı sağlayacağı konusunda bilgilendirdim. Ayrıca Zelenskiy ile ABD Savunma Bakanı LIoyd Austin'in Belçika’nın başkenti Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ek uluslararası desteğin artırılmasına yönelik çabaları da ele aldık" ifadelerini kullandı.

225 MİLYON DOLARLIK İNSANİ YARDIM

Ukraynalılara yardım etmek için 225 milyon dolarlık ek insani yardım da yapacaklarını aktaran Joe Biden "Söz konusu yardımın içinde güvenli içme suyu, kritik tıbbi malzeme, sağlık hizmetleri, yiyecek, barınak ve ailelerin temel ihtiyaçlarını satın almaları için nakit para olacak" diye konuştu.

"UKRAYNA'YA DESTEĞİ KESMEYECEĞİZ"

Ukrayna halkının cesaretinin, dayanıklılığının ve kararlılığının dünyaya ilham vermeye devam ettiğini vurgulayan Biden "ABD ve müttefiklerinin özgürlükleri için savaşan Ukrayna halkına olan desteğimizden vazgeçmeyeceğiz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Rusya: “NATO ülkeleri tarafından Ukrayna’ya gönderilen silahların deposu vuruldu” Rusya Savunma Bakanlığı, NATO ülkeleri tarafından Ukrayna’ya savunma amaçlı gönderilen silahların tutulduğu deponun Kalibr Seyir Füzesi tarafından vurulduğunu açıkladı.

Rusya'dan çarpıcı açıklama: Ukrayna kendi askerlerini infaz etti Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov çarpıcı bir iddia ortaya attı ve "32 Ukrayna askeri Rus askerine teslim olmak üzereyken kendi askerleri tarafından infaz edildi" dedi.