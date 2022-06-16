Türkiye Gazetesi

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinde bölgesel ve ulusal konular ele alındı. İkili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna’daki krizin ele alındığı görüşmede Xi, dünyadaki küresel değişimlere ve istikrarsızlığa rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Ekonomik ve ticari işbirliğinin istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini belirten Xi, yeni açılan Heihe-Blagoveshchensk sınır ötesi karayolu köprüsünün iki ülke arasında yeni bir bağlantı oluşturduğunu ifade etti.

Çin tarafının ikili ticari işbirliğinin istikrarlı ve uzun vadeli gelişimini sürdürmek için Rus tarafı ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirten Xi, Rusya ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Çin tarafının ikili ticari işbirliğinin istikrarlı ve uzun vadeli gelişimini sürdürmek için Rus tarafı ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirten Xi, egemenlik ve güvenlikle ilgili temel çıkarların yanı sıra temel endişeler konusunda da birbirlerini desteklemeye devam etmek için Rusya ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Ukrayna konusunda açıklamalarda bulunan Xi, Çin'in durumu her zaman tarihsel bağlam ve konunun önemi temelinde bağımsız olarak değerlendirdiğini belirterek, dünya barışını ve küresel ekonomik düzenin istikrarını daima desteklediklerini vurguladı.

Tüm tarafların sorumluluk alarak Ukrayna krizinin uygun bir şekilde çözülmesi için ısrarcı olması gerektiğini söyleyen Xi, Çin'in bu amaçla üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

‘ÇİN’İN İÇ İŞLERİNE YÖNELİK HER TÜRLÜ MÜDAHELEYE KARŞIYIZ’

Putin ise Xi'nin güçlü liderliği altında gerçekleştirdiği dikkat çekici kalkınma başarılarından dolayı Çin'i tebrik ettiğini ifade etti. Yılın başından bu yana Rusya ve Çin arasındaki işbirliğinin istikrarlı bir şekilde geliştiğini belirten Putin, Rusya'nın Çin tarafından önerilen küresel güvenlik girişimini desteklediğini ve sözde sorunlarla Çin'in iç işlerine yönelik her türlü müdahaleye karşı olduğunu söyledi. Putin, Rusya'nın dünyadaki çok yönlülüğü artırmak ve daha adil bir uluslararası düzen kurulması konusunda yapıcı çabalar için Çin ile çok taraflı işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Ukrayna, mayınlar için Rusya'yı suçladı Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliinde bir ay geride kalırken savaş Karadeniz sularını da tehdit etmeye başladı. Bölgeden sürüklenip gelen mayınlar hem Karadeniz hem de Boğaz için ciddi tehlike oluştururken Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Romanya'da görülen deniz mayınlarının Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne kayıtlı olmadığını açıkladı.

ABD, ‘Endişelerimiz yüksek seviyede’ diyerek duyurdu: Çin Rusya’ya yardım edebilir Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çin'in Ukrayna savaşında Rusya'ya yardım edeceğine ilişkin endişelerinin "yüksek seviyede" olduğunu söyleyerek, uyarıda bulundu.