Türkiye Gazetesi

Güvenlik kamaralarına da yansıyan olayda onlarca içki şişesi kırılırken yerler alkolle doldu.

Genç kadın ise olayın ardından tutuklandı. Roldan, polise verdiği ifadede yaptığından dolayı pişman olduğunu ama kendisine yapılanın da haksızlık olduğunu dile getirdi.

İfadesinde “Ben işine dört elle sarılan, saygılı ve çok iyi bir personeldim. Temizlikten kasap reyonunda et doğramaya kadar verilen her işi hevesle yaptım. İşten çıkarılmayı hiç hak etmedim. Bana tek bir gerekçe göstermediler” görüşlerine yer veren Roldan hakkını mahkemede arayacağını belirtti.

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