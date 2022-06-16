Türkiye Gazetesi

Hırsızlığın, Brentwood Centre’daki fuarda 28 Mayıs’ta gerçekleştiği açıklandı.

Çalınan paralardan biri 17. yüzyıldan kalma 5 şilinlik, diğeri ise üzerinde Prenses Diana’nın resmi bulunan 5 sterlinlik altın sikke.

Paraların değerinin 20.000 sterlin (420.000 TL) olduğu bildirildi.

GNB Fairs tarafından düzenlenen fuarda sergilerin yanı sıra antika satışı da yapılıyordu.

Essex polisi, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak bu iki kadınla bunlara refakat eden Panama şapkalı adamı bulmaya çalışıyor.

Elazığ'da Salvador Dali izi: Antikacıdan aldı, 5 milyon eurodan satışa çıkardı Elazığ'da antikacıdan satın aldığı tablonun Salvador Dali'ye ait olduğunu iddia eden kişi, tabloyu 5 milyon Euro'ya satışa çıkardı. Tabloyu ultraviyole ışıklarla ve yüksek çözünürlüklü ekranda incelediğini belirten tablonun sahibi "Resmimin gerçek olduğunu biliyorum. Eminim, araştırmalarım neticesinde konuşuyorum" dedi.

Kazı çalışması yaparken, antikacı oldu Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki İbrahim Bayrak, 30 yıllık hafriyat mesleği sırasında yaptığı kazı çalışmalarında bulunduğu antikaları biriktirerek evinin bahçesindeki bir köseyi müzeye çevirdi.