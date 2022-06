Türkiye Gazetesi

Amerikalı araştırmacı Christopher Balding, Çin’in ülkede üretilen ve dünyanın dört bir tarafına gönderilen akıllı kahve makineleriyle kullanıcıların bilgilerini topladığına dair deliller elde ettiğini bildirdi. Balding, New Kite Data Labs’da yayımlanan raporunda, bunun internete bağlı makinelerle bilgi toplama konusunda geniş çaplı çabaların bir parçası olduğunu ifade etti. Balding’e göre bu makineler düşük güvenliğe sahip ve üreticilerinin veri politikaları da belli değil. “Çin her şey hakkında veri topluyor.

AKILLI TELEFONLARA BAĞLANABİLİYORLAR

Dünyanın üretim merkezi olarak, bu yeteneğini dünyanın her yerine giden her türlü cihazda kullanabilir” diyen Balding, sorunlu kahve makinelerinin Çin'in Jiangsu kentinde Kalerm şirketi tarafından üretildiğini belirtti. New Kite Data Labs'taki rapora göre makineler ürün bilgilerini, ödeme verilerini ve yer ve zamanı içeren müşteri bilgilerini topluyor. Cihazların akıllı telefonlara bağlanabildiğini ve sesli komutları algılamak ve cevaplamak için kamera ve mikrofonlara sahip olduğunu, bunun da üreticiye daha fazla veri sağladığını belirten Balding, “Tüm kanıtlar, bu makinelerin kullanıcılar hakkında veri toplayabildiğini ve verileri Çin'de sakladığını gösteriyor” dedi. Kalerm konu hakkında açıklama yapmadı.

