Türkiye Gazetesi

62 yaşındaki Richard Bernstein’in senelerdir süren ayak parmağında ağrı için doktor doktor geziyor, ancak bir türlü teşhis konulamıyordu. Parmağın kırılmış olduğunu düşünen adama nadiren tşehis koyan doktorlarsa farklı tedavi uygularken, ağrı ise iyileşmek bilmiyordu.

4 GÜN ÖMRÜ KALMIŞTI

Mart 2022'ye gelindiğinde ise yaşlı adamın sağ bacağı gözle görülür şekilde şişmeye başladı. Phelps Hastanesi Üroloji Direktörü Dr. Michael Grasso'ya muayene olan adam doktorun sadece 4 gün ömrü kaldığını söylemesi ile şoku yaşadı. Yapılan taramalarda, evli ve bir çocuk babası Richard Bernstein’in böbrek tümörü olduğu, tümörün de kalbe kan pompalayan ana damara baskı yaptığı ortaya çıktı.

New york Post'un haberine göre doktor Grasso yaşlı adam için, “İnce bir ipte yürüyordu. Canından olabileceği çok ciddi iki sağlık sorununu aynı anda yaşıyordu.” dedi.

VÜCUT ISISI 18 DERECEYE DÜŞÜRÜLDÜ

Ana koroner arterlerinden ikisinin %99 tıkalı olduğu ve karaciğerinde de büyük sıkıntı geliştiği öğrenilen adamın ameliyatı 12 saat sürdü. Ameliyat sırasında Bernstein'i vücudu 18 dereceye kadar soğutuldu. İki saatlik soğutma işleminin ardından 30 santim uzunluğunda ve 2,5 kilo ağırlığındaki tümör çıkarıldı.

Uzmanlarsa böbrek kanserinin sinsi bir hastalık olduğunu ve belirtilerinin çok geç çıktığını belirtti.

Bir haftanın sonunda sonra iyileşmeye başlayan Bernstein, “Hala biraz şişliklerim yüzünden acı çekiyorum” dedi ve herkesi uyardı: "Hiç ciddi bir ağrı olmadı. Benim tavsiyem bir terslik varsa ve bulamazlarsa aramaktan vazgeçmeyin. Kendi bedeninizle ilgili hislerinize güvenin.”

Rus ajanından çarpıcı iddia: Putin'in 3 yıl ömrü kaldı Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı devam ederken, Rus lider Vladimir Putin’in sağlık durumunun bozulduğuna dair iddialarda gündemdeki yerini koruyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu iddiaları sağlık durumunun iyi olduğu şeklinde açıklasada, İngiliz basını Rus liderin doktorlarının 3 yıl ömrü kaldığı yönünde uyarıldığını iddia etti.

İki haftalık ömrü kaldığı söylenen adamın imdadına arkadaşı yetişti Mersin’de baş ağrısı ve göz bulanıklığı nedeniyle gittiği hastanede iki böreğinin de iflas ettiğini ve iki haftalık ömrünün kaldığını öğrenen Yunus Emre Yılmaz'ın imdadına böbreğini bağışlayan arkadaşı yetişti.