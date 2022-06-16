Türkiye Gazetesi

Fransa'da Canicule olarak adlandırılan kavurucu yaz sıcakları nedeniyle 12 bölgede kırmızı alarm durumuna geçildiği bildirildi. Fransız Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamada, Tarn, Haute-Garonne, Gers, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Landes, Gironde, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sevres, Vienne ve Vendee bölgelerinde yüksek sıcaklık dalgası beklendiği belirtildi.

Hafta sonuna kadar süreceği ifade edilen aşırı sıcaklık nedeniyle Fransız vatandaşlarına dikkatli olmaları ve güneşte kalmaktan sakınmaları çağrısı yapılan açıklamada, cuma günü ise Fransa tarihinin en yüksek yaz sıcaklığının görülebileceği uyarısında bulunuldu.

KORAKLIK VE ORMAN YANGINLARI KORKUSU

Fransa basını da bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 derecenin üstüne çıkacağını yazdı.

Öte yandan Fransa Başbakanı Elisabeth Borne da Twitter'dan vatandaşlara dikkatli olmaları, serin yerlerde kalmaları, acil durumlarda 15 numaralı hattı aramaları tavsiyesinde bulundu.

Yakın zamanda, 23 bölgede turuncu alarm verilmiş, yüksek sıcaklık beklenen yerlerdeki kamuya ait havuzların gece açık kalma saatleri uzatılmıştı.

Aşırı sıcakların gıda ve tedarik sıkıntısı yaşanan ülkede kuraklığı tetikleyerek krize ve orman yangınlarına sebep olacağından endişe ediliyor.

ABD şiddetli yağış ve sıcak hava ile mücadele ediyor ABD genelinde etkili olan şiddetli yağışlar ve sıcaklık hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ülkede şiddetli yağışlar nedeniyle seller meydana geldi, 500 bin hane ise elektriksiz kaldı. Aşırı sıcaklar ise 100 milyon kişiyi etkiliyor.

ABD'de 100 milyon kişi tehlikede! Sıcaklıklar 45 dereceyi geçebilir ABD'de hava sıcaklıkları giderek artıyor. Uzmanlar, sıcaklıklar sebebiyle 100 milyon kişinin tehlikede olduğunu açıkladı.

Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı: 12 derece yükselecek Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre önümüzdeki hafta başına kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkarak, 12 derece kadar yükselecek. Sıcaklık Ankara'da 31-34, İstanbul'da 28-31, İzmir'de 32-34 dereceyi görecek.