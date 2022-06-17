Türkiye Gazetesi

Finlandiya ile birlikte NATO'ya girmek için Türkiye'yi ikna etmeye çalışan İsveç'te yine skandal bir görüntüye imza atıldı. Türk yetkililerince güvenlik endişelerininin sık sık dile getirilmesine yönelik bu anlamda adım atacaklarını söyleyen İsveç hükümetinin ifadelerine karşın, ülkede PKK propagandası devam ediyor. Öyle ki Ülkenin başkenti Stockholm'de belediye binasına ve kentin sembol yapılarından Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt paçavrası ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları yansıtıldı.

DESTEK VARSA GÖRÜŞME YOK

Türkiye son olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, İsveç ve Finlandiya’nın adaylık süreciyle ilgili üçlü görüşme taleplerini PKK ve FETÖ üyelerini barındırdığı ve Suriye’nin kuzeyinde halen YPG’ye destek verdikleri gerekçe göstererek reddetmişti.

MECLİS'TE PKK PROPAGANDASI

Öte yandan İsveç'te PKK destekçisi olan ve 2019’da Sol Parti’den istifa eden bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, İsveç’in Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerini gidermek için atacağı adımları hükümete şantaj ve tehditlerle engellemeye çalışıyor.

İsveç hükümetinin Türkiye'ye silah satış yasağını sürdürme taahhüdünde bulunmaması halinde ek bütçe görüşmelerinde aleyhte oy vereceğini açıklayan Kakabaveh, hükümet ve muhalefet partileri tarafından ayrı ayrı önerilen ek bütçe tasarılarına destek vermeyerek İsveç meclisini çıkmaza soktu.

3'lü zirve sonrası Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması Norveç'li mevkidaşı Anniken Huitfeldt ve İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile Ankara'da bir basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularının Türkiye tarafından veto edilmesine ilişkin, "Bu iki ülkenin bize gönderdiği belgeler beklentilerimizden çok uzak. Nasıl bir tavır alacaklarına bakacağız." dedi. Karadeniz'de bir tahıl koridoru oluşturulması planına ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, "Görüşmeleri Birleşmiş Milletler çatısı altında yapmamızda fayda var. Rusya ve Ukrayna'ya da bunları söyledik. Tüm dünyanın yararına bir şekilde çabalarımızı sürdüreceğiz. "dedi.

İsveç Başbakanı Andersson'dan Türkiye açıklaması İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO sürecinde yoğun çalışmaların devam ettiğini söyledi. Andersson sorun çözülene kadar Türkiye ile diyaloğu sürdürmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç'ten Türkiye açıklaması: Endişelerini ciddiye alıyoruz İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye’nin endişelerini ciddiye aldıklarını belirterek, sorunu çözmek Finlandiya ile diyalog halinde olduklarını ifade etti.

İsveç'ten Türkiye açıklaması: İlerleme hedefliyoruz İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde," İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Türkiye ile yaptığı müzakerelerde yapıcı ilerleme kaydetmeyi hedefliyoruz" dedi.

İsveç hükümetine YPG/PKK destekçisi milletvekilinden şantaj Terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız Milletvekili Amineh Kakabaveh, gelecek hafta yapılacak bütçe görüşmelerinde hükümetin aleyhinde oy kullanacağı şantajında bulundu.