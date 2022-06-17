Türkiye Gazetesi

ABD’de de silahlı saldırıların ardı arkası kesilmiyor. ABD Başkanı Joe Biden saldırıları durdurmak amacıyla silah satışlarını kısıtlayan bir dizi yasa düzenlemesi getirmesi için Kongre’yi harekete çağırmıştı.

Alabama polisinin yaptığı açıklamaya göre, Burmingham kentindeki St. Stephens Episcopal Kilisesine yerel saatle 18.00 sularında düzenlenen silahlı saldırıda kilise içinde bulunan 3 kişi vuruldu.

1 ÖLÜ 2 YARALI

Vurulan kişilerden birinin hayatını kaybettiğini belirten polis yetkilileri, diğer iki kişinin ise yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Polis, saldırıyla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Teksas okul saldırısı sonrası polisten itiraf: Zamanında müdahale edilmedi ABD'de geçtiğimiz günlerde bir okula yapılan saldırı sonrası polisten 'zamanında müdahale edilmedi' şeklinde itiraf geldi. Polis teşkilatı, Teksas’ın Uvalde kasabasındaki 19 öğrenci ile 2 öğretmenin öldürüldüğü silahlı saldırıya zamanında müdahele edilmediğini söyledi.

Teksas'ta kar fırtınası alarmı: 17 bölgede afet ilan edildi ABD’nin Teksas eyaletinde etkili olan kış fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Yüzlerce uçuşun iptaline neden olan hava koşullarının ardından 17 bölgeyi kapsayan afet bildirisi yayınlandı.