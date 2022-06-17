Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim ABD'nin de gündeminde yer aldı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, ABD ziyareti sırasında sergilediği Türkiye karşıtı tavrı Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde de sürdürmesi Ankara-Atina hattındaki gerilimi tırmandırdı.

Türkiye'nin, üçüncü taraf olmaksızın doğrudan diyalog çağrılarını reddeden Yunanistan, bir kez daha gerginliği tercih etti.

YUNANİSTAN'IN SİLAHLANDIRMA POLİTİKASI SORULDU

ABD'den yapılan açıklamada ise Türkiye ve Yunanistan birlikte çalışmaya teşvik edildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'a, "Yunanistan, Türkiye’nin ana kara kıyılarına birkaç mil ötedeki adalarını silahlandırıyor. Sizin bu konudaki pozisyonunuz nedir? Bunu destekliyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

'BİRLİKTE ÇALIŞMAYA TEŞVİK EDİYORUZ'

"Bu konudaki pozisyonumuz birkaç hafta önce duyduğunuz pozisyonla aynı." diyen Price, ülkelerin birbirinin egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini dile getirdi.

ABD'li sözcü, iki NATO müttefiki Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede barış ve güvenliği korumak ve farklılıklarını diplomatik olarak çözmek için birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ettiklerini kaydetti.

AA muhabirinin, “Yunanistan Türkiye’nin ana kara kıyılarına birkaç mil ötedeki adalarını silahlandırıyor. Sizin bu konudaki pozisyonunuz nedir? Bunu destekliyor musunuz?” sorusuna Price, ülkelerin birbirinin egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Price, “NATO müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede barış ve güvenliği korumak ve farklılıklarını diplomatik olarak çözmek için birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz. Müttefiklerimizi gerilimi daha da artırabilecek söylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz. Yunanistan ve Türkiye elbette güçlü ortaklar. Onlar ABD için önemli NATO müttefikleridir ve her ikisini de gerilimi düşürmeye teşvik etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Yunanistan'a uyarı: Sistemlerini çökertir başlarına yıkarız Eski Yunan amiralin “İstanbul’u vururuz” sözleri “deli saçması” olarak yorumlandı. Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş “Türkiye, hem sınır hattı hem de S-400 ve yerli füze sistemleri ile Yunanistan’ın tüm stratejik noktalarını yok edebilecek altyapıya sahip” dedi.

Yunanistan'ın 2 yılda geri ittiği düzensiz göçmen sayısı belli oldu Yunanistan tarafından Ege denizi üzerinden son 2 yılda 41 bin 523 düzensiz göçmen geri itildi. Bu durum acımasızlığı raporlarla gözler önüne serdi.

Dışişleri'nden Almanya'ya Yunanistan tepkisi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç, "Alman Sözcü'nün ülkemizin hava sahasını ihlal eden uçuşlar gerçekleştiren ve uçaklarımızı taciz eden taraf Yunanistan olmasına rağmen, ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez." dedi.