Türkiye Gazetesi

Sri Lanka Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera, "Ülkede 21 Haziran'a kadar yakıtımız kaldı. Yakıt tedariki için Rusya dahil birçok ülkeye ulaştık" dedi. Sri Lanka, tarihin en büyük ekonomik kriziyle uğraşırken, Sri Lanka Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera yakıt sıkıntısına yönelik yeni bir açıklama yaptı.

Bakan Wijesekera, Sri Lanka'nın tedarikçilere vadesi geçmiş 725 milyon dolarlık ödeme yapamadığını belirterek, "Forex sorunlarımız nedeniyle yakıt tedarikinde zorlanıyoruz. Mevcut dizel ve benzin stoklarının 21 Haziran'a kadar yetmesi için çalışıyoruz. Ancak talebi karşılamakta çok zorlanıyoruz ve zorunlu olmayan seyahatleri kısmaz ve yakıt ihtiyacını kesmezsek stoklar daha hızlı tükenebilir. Önümüzdeki 3 gün içinde bir petrol sevkiyatı ve 8 içinde de 2 sevkiyat daha bekliyoruz. Sri Lanka tedarik sağlayacak yakıt ithalat seçeneklerini görüşmek üzere Rusya da dahil olmak üzere birçok ülkeye ulaştık" dedi.

Sri Lanka'da ekonomik kriz nedeniyle düzenlenen protestolarda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 200 kişi ise yaralanmıştı.

OKULLAR KAPATILMIŞTI

Ekonomik krizin girdabındaki Sri Lanka'da yakıt sıkıntısı nedeniyle mayıs ayında okullar kapatılmıştı. Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka'da akaryakıt kıtlığı nedeniyle bugün okullar kapatıldı ve kamu görevlilerinden işe gelmemeleri istenmişti.

Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa, istifa etti Sri Lanka’da ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolar haftalardır devam ediyor. Bugün başkent Colombo’da hükümet yandaşları ve hükümet karşıtı protestocular arasında çatışma çıktı. Hükümet yandaşları, başkanlık ofisinin önünde bir aydır kamp kuran protestoculara taş ve sopalarla saldırdı. Polis, güvenlik şeridini geçerek protestoculara saldıran hükümet yandaşlarına göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Çıkan olaylarda 78 kişinin yaralanması sonucu, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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