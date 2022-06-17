Türkiye Gazetesi

Fransız Le Monde gazetesinin "Ukraynalıların pek sevilmeyen müttefiki Emmanuel Macron” başlıklı haberinde, Ukrayna’da Macron’un sonuçsuz çabalarına ithafen "boşuna konuşmak ve endişelenip hiçbir şey yapmamak" anlamındaki “macroner" (macronculuk) kelimesinin türediği belirtildi.

Haberde Kiev yönetiminin müttefiklerinin "Ukrayna'nın zaferini isteyenler" ve "Rusların tarafından elde edilen toprakların benimsendiği bir ateşkes isteyenler" olarak ikiye ayrıldığından bahsedilerek, savaşın başında iyi olan Paris ve Kiev ilişkilerinin Rus ordusunun Kiev bölgesinden çekilmesiyle kötüleştiğine dikkat çekildi.

"UKRAYNA'DA EMPATİ YOKSUNLUĞU OLARAK ALGILANDI"

O dönem Avrupalı liderlerin aksine Macron’un Kiev'e destek için ziyarete gitmediği belirtildiği haberde, Fransız Cumhurbaşkanının Putin ile diyalogda ısrar etmesinin Ukrayna’da “empati yoksunluğu olarak” algılandığına vurgu yapıldı.

Haberde bunun ardından, Macron'un farklı tarihlerdeki "Rusya ve Ukrayna'nın kardeş halklar olduğunu" söylemesi, "Rusya'nın küçük düşürülmemesi gerektiği" çıkışı ve bunu yinelemesinin yanı sıra "Kiev'in ve Avrupa Birliği ile ilişkileri güçlendirmek için Avrupa Siyasi Toplumu önerisiyle" Ukrayna cephesinde tepkiyle karşılandığına değinildi.

SORUN MACRON'UN KÜÇÜMSEYİCİ DEMEÇLERİ

Paris ve Kiev arasındaki sorunun Fransa'nın siyasetinden çok, aslında Macron'nun küçümseyici olarak görülen demeçleri olduğu kaydedilen haberde, "Macron Bey, 4 aydan kısa bir sürede Ukrayna'da ülkenin en nefret edilen müttefiki haline gelmeyi başardı." ifadesine yer verildi.

Haberde, Macron'un defalarca davet edilmesine rağmen Ukrayna'ya ziyaretinin sadece dün Fransa'nın AB dönem Başkanlığının son günlere denk gelmesinin, Macron'a yöneltilen bir diğer eleştiri olduğuna değinildi.

Avrupalı liderler Ukrayna’da: Savaşın ortasında üyelik zirvesi Hali hazırda toprakları Rusya'nın işgali altında olan ve direnişe devam eden Ukrayna, bu süreçte Avrupa Birliğine girmek için bir başvuru yapmıştı. Sık sık sürecin çok yavaş ilerlediği ile ilgili sitemde bulunan Ukrayna lideri Zelenskiy bügun ülkesinde AB liderlerini ağırladı. Düzenlenen ortak basın toplantısında liderler Ukrayna'nın üyeliğine destek mesajı verdi.

Türkiye İngiltere ve Ukrayna savunma bakanlarından üçlü görüşme Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi.